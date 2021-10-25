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Более 7 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота ревакцинировано от COVID-19
Фото: пресс-служба ЮВО

Более 7 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота ревакцинировано от COVID-19

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:13 25.10.2021

Более 7 тысяч военнослужащих и лиц гражданского персонала Черноморского флота прошли ревакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Вакцинопрофилактика проводится в соединениях и воинских частях ЧФ отечественным препаратом «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V») на добровольной основе и после подписания согласия на введение компонентов препарата. Перед проведением процедуры врачи-специалисты проводят информирование пациентов о воздействии компонентов препарата «Спутник V» на организм человека, проверяют общее состояние и самочувствие. После введения препарата в течение получаса все лица находятся под контролем врачей, — говорится в сообщении.

Кроме того, на Черноморском флоте работают мобильные прививочные бригады, которые проводят вакцинацию и ревакцинацию в пунктах постоянной дислокации воинских частей, на кораблях и общевойсковых полигонах.

К повторной вакцинации привлечены военнослужащие и гражданский персонал воинских частей, получившие полный курс вакцинации до 1 апреля 2021 года.

Более 7 тысяч военнослужащих и гражданского персонала Черноморского флота ревакцинировано от COVID-19

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