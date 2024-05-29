Более трех тысяч участников 6 смены поздравят «Артек» с 99-летием

28-29 мая в «Артеке» стартует смена «Сто лет дорогой детства», посвященная дню рождения Международного детского центра. 16 июня с 99-летием Страну Детства поздравят более трех тысяч детей из всех регионов России и других стран. Смена в МДЦ «Артек» продлится до 17-18 июня.

Стартует особенная, уникальная смена, посвященная дню рождения «Артека». В 1925 году Зиновий Соловьев и Федор Шишмарев сотворили настоящее чудо. И вот уже почти 100 лет к этому чуду прикасается каждый ребенок, который приезжает в Страну Детства. В рамках смены дети познакомятся с традициями и ценностями «Артека», ставшими частью артековской культуры, сформировавшейся за многолетнюю историю существования центра. Также вместе мы станем участниками празднования Дня России. События познакомят детей с разнообразием культурных традиций и народных обычаев нашей страны. Конечно, будем говорить и о творчестве Александра Сергеевича Пушкина, его вкладе в развитие нашей культуры. Но самое главное, что за 21 день ребята из самых разных регионов России и других стран станут настоящими друзьями, – рассказал директор «Артека» Константин Федоренко.

В течение смены артековцы примут участие в просветительских, торжественных событиях, посвященных 99-летию «Артека». В программу смены включены традиционные мероприятия, а также дела, раскрывающие широкую тематику года в России и в «Артеке» – Год семьи, 225 лет со дня рождения А.С. Пушкина, деятельность Движения Первых.

В рамках смены запланированы события, посвященные Дню защиты детей, Международному дню друзей, тематическому «Дню Первых», презентации флагманских проектов Движения Первых, тематическому Дню «Создавай. Вдохновляй. Твори». Масштабная программа пройдет в День России. Кульминацией смены станет празднование дня рождения «Артека».

1 ИЮНЯ. В День защиты детей состоится тематический день «День Первых». В детских лагерях пройдут торжественные линейки. Артековцы примут участие в беговом квизе «Движение вверх!», проектировочной сессии «Если не творчески – тогда зачем?», коллективно-творческом деле «Что делают Первые?»: Первые приносят пользу», танцевальном флешмобе. В этот день телемост свяжет «Артек» с ВДНХ, где пройдет фестиваль Движения Первых. А гостями Международного детского центра станут популярные музыканты – участники группы «Интонация», которые выступят перед артековцами.

2 ИЮНЯ. В этот день состоится презентация флагманских проектов Движения Первых. В рамках презентации флагманского проекта «Походное движение» состоится «Классная встреча» с путешественником Константином Мержоевым. А презентация флагманского проекта «Юннаты Первых» пройдет в формате «Классной встречи» с подводным археологом Виктором Вахонеевым. Также будут представлены проекты «Первая помощь», «Вызов первых», «Хранители истории» и другие.

6 ИЮНЯ. 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина в «Артеке» отметят событиями в рамках Пушкинского дня. Состоятся познавательно-просветительский проект «Что в имени тебе моем» (викторины, игры, квесты на знание биографии Пушкина и его произведений), показ спектакля «Песнь о Вещем Олеге», а также поэтический вечер-флешмоб «Артек» читает Пушкина».

7 ИЮНЯ. День памяти, гордости и славы. В этот день состоится экскурсионная поездка на Мемориал «Концлагерь «Красный», пройдут «Уроки мужества» с участниками СВО, состоится просмотр фильма «Артековский закал», пройдут акции памяти в детских лагерях.

8 ИЮНЯ. Артековцы примут участие в мероприятии, посвященном 240-летию со дня образования прокуратуры в Крыму.

9 ИЮНЯ – Международный день друзей. Артековцы вместе с ветеранами Международного детского центра примут участие в вечерах у костра «Когда поет «Артек». Также пройдет концерт художественных коллективов «Содружество» — для друзей!».

11 ИЮНЯ телемост объединит «Артек» и II Международный форум министров образования «Формируем будущее». На связь с участниками форума выйдут 100 детей.

12 – 16 ИЮНЯ. В Международном детском центре пройдет Фестиваль «Сто лет дорогой детства». Каждый день фестиваля будет наполнен яркими, интересными событиями.

12 ИЮНЯ. В День России запланировано множество событий в рамках праздника «Россия гостеприимная». Состоятся линейки «Я горжусь тобой, Россия!», акция памяти на Аллее героев-артековцев, концерт «Слава и гордость России», познавательно-игровая программа «Русское подворье», акция «Я – гражданин России», интеллектуальная игра «Знай наших!», гастрофестиваль «Россия на вкус», тематическая массовка «Вперед, Россия!».

13 ИЮНЯ пройдет тематический день «Создавай. Вдохновляй. Твори». Дети примут участие в хобби-клубах «Мир моих увлечений», творческих конкурсах, мастер-классах. Пройдут спектакль «Баллада о ненависти и любви» и фестиваль «Делай, как «Артек».

14 ИЮНЯ. Артековцы продемонстрируют свои умения и навыки на масштабном Празднике спорта, а также станут зрителями концерта «Серебряные трубы Черноморья».

Также дети станут участниками конференции «Артек»: диалог во имя мира и развития». Запланирована работа секций «Историческая правда» «Образование и наука», «Мосты дружбы. Медиа», «Мосты дружбы. Творчество», «Мосты дружбы. Спорт», «Экология», «Детская дипломатия». Завершит конференцию принятия итоговой декларации.

16 ИЮНЯ. Для «Артека» и всех артековцев день начнется с торжественных линеек «С Днем рождения, «Артек». Более трех тысяч детей примут участие в праздничной программе «Город Детства», станут зрителями настоящей «Морской феерии». Завершится день «Встречей перед расставанием» и масштабным шоу.

В течение смены артековцы примут участие в экологических акциях, посетят студии детского творчества, а также музыкальные, спортивные, туристические и образовательные занятия; освоят программы профильных отрядов. Кроме этого, артековцы посетят различные музеи, познакомятся с историей города-героя Севастополь и станут зрителями масштабного спектакля «Грифон».

Впереди яркая, интересная и насыщенная смена. Ребята с нетерпением ждут участия во всех активностях, которые для них подготовили в МДЦ «Артек».

Фото и материалы: пресс-служба МДЦ «Артек».