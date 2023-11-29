Более тридцати тысяч абонентов (около ста тысяч человек) в Крыму остаются без электроэнергии

ГУП РК «Крымэнерго» продолжает устранять аварийные повреждения сетей. Упрекнуть аварийные бригады энергетиков в бездействии нельзя. С утра в Крыму было 50 000 отключенных от света абонентов, к 16 часам – порядка 34 тысяч, к вечеру – около 30 тысяч. Но все равно это много — без света порядка 100 тысяч человек, старики, семьи с детьми, сельчане. Удар стихии был серьезным.

С 10:00 до 15:00, специалисты ГУП РК «Крымэнерго» восстановили электроснабжение 16,8 тыс. человек. Всего за период непогоды возобновлена работоспособность 10 линий электропередачи 110 кВ, 28 линий электропередачи 35 кВ, 479 ЛЭП 6-10 кВ, — отметили в «Крымэнерго».

Больше всего обесточенных абонентов остается в Симферопольском районе – порядка 12 тысяч. Около 6 тысяч – в Сакском районе, чуть меньше в Черноморском и Бахчисарайском.

Над ликвидацией последствий шторма и восстановлением работоспособности сетей продолжают трудиться 273 бригады в составе 679 специалистов ГУП РК «Крымэнерго» и смежных сетевых и ресурсоснабжающих организаций, МЧС, муниципальных служб, частных и иных организаций. Задействовано 240 единиц специальной техники, в том числе высокой проходимости. Работы продолжаются круглосуточно.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и обнаруженных повреждениях энергообъектов можно по телефонам контакт-центра ГУП РК «Крымэнерго»: 88005060012 (с мобильного), 08005060012 (со стационарного), +7 978 993 69 51 — номер для приема SMS-информации об аварии (указывайте населенный пункт и адрес).