Горячие новости
Главная | Инфраструктура Крыма | Дороги Крыма | «Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

crimeapress_news

«Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

«Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

Опубликовал: CrimeaPRESS в Дороги Крыма 12:19 24.12.2019

Сегодня стало, что мост на улице Гагарина в Симферополе будут ремонтировать до апреля.

К концу марта мост будет открыт полностью, это будет уже новый мост с новыми балками, — сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

«Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

Как и сообщалось ранее, балки моста – в аварийном состоянии. Ремонт затягивается: нужны новые расчеты, балки и прочие конструкции нужно заказать, оплатить, изготовить, смонтировать…

Однако перекрытая улица Гагарина – дна из причин пробок в крымской столице. По словам министра транспорта РК Сергея Карпова, прорабатываются варианты по частичному открытию движения транспорта (по двум полосам) по мосту.

Представлены расчеты по использованию существующих балок моста с проведением ряда технических мероприятий, которые позволили бы нести нагрузку для движения хотя бы легкового транспорта по двум полосам движения. В настоящее время эти расчеты перепроверяются. К ним есть замечания. Мы просим еще день-два, чтобы принять окончательное решение, – цитирует Карпова РИА Новости Крым.

Параллельно рассматривается вариант использования инвентарных конструкций для сооружения временного моста. Реализация этого варианта, по словам Карпова, позволит открыть движение по мосту и для легкового, и для общественного транспорта.

Заказ, поставка и монтаж инвентарных конструкций временного моста займет от трех до четырех недель. Мы уже подготовили расчеты, разослали заявки. Ждем ответов, чтобы по оптимальной цене купить те конструкции, которые нам необходимы, – сообщил министр.

Таким образом, дату снятия ограничений движения на ул. Гагарина перенесли на неопределенный срок. Скорее всего, даже временная схема «по двум полосам» заработает только в следующем году.

«Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.

«Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.