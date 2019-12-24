«Больная тема» для Симферополя – мост на улице Гагарина. Хороших новостей мало

Сегодня стало, что мост на улице Гагарина в Симферополе будут ремонтировать до апреля.

К концу марта мост будет открыт полностью, это будет уже новый мост с новыми балками, — сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк.

Как и сообщалось ранее, балки моста – в аварийном состоянии. Ремонт затягивается: нужны новые расчеты, балки и прочие конструкции нужно заказать, оплатить, изготовить, смонтировать…

Однако перекрытая улица Гагарина – дна из причин пробок в крымской столице. По словам министра транспорта РК Сергея Карпова, прорабатываются варианты по частичному открытию движения транспорта (по двум полосам) по мосту.

Представлены расчеты по использованию существующих балок моста с проведением ряда технических мероприятий, которые позволили бы нести нагрузку для движения хотя бы легкового транспорта по двум полосам движения. В настоящее время эти расчеты перепроверяются. К ним есть замечания. Мы просим еще день-два, чтобы принять окончательное решение, – цитирует Карпова РИА Новости Крым .

Параллельно рассматривается вариант использования инвентарных конструкций для сооружения временного моста. Реализация этого варианта, по словам Карпова, позволит открыть движение по мосту и для легкового, и для общественного транспорта.

Заказ, поставка и монтаж инвентарных конструкций временного моста займет от трех до четырех недель. Мы уже подготовили расчеты, разослали заявки. Ждем ответов, чтобы по оптимальной цене купить те конструкции, которые нам необходимы, – сообщил министр.

Таким образом, дату снятия ограничений движения на ул. Гагарина перенесли на неопределенный срок. Скорее всего, даже временная схема «по двум полосам» заработает только в следующем году.

Фото: пресс-служба администрации Симферополя.