Больницу Скорой помощи, онкологический центр и «инфекционку» в Севастополе построит Ростех

Три больницы… построят рядом, тес самым создав «медицинский кластер».

Структура Ростеха станет подрядчиком строительства больницы скорой медицинской помощи, онкологического центра и инфекционной больницы в Севастополе. Об этом по итогам совещания у Президента РФ сообщил врио губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По всем трем медицинским учреждениям будет определен единственный поставщик — компания «Ростех», ее подразделение. По БСМП поручение президента уже имеется, в ближайшее время выйдет распоряжение, будет заключен контракт. По двум другим больницам сегодня было принято решение объявить Ростех также единственным исполнителем, — рассказал Развожаев.

Он уточнил, что все три учреждения планируется построить рядом, создав «медицинский кластер». Для этого нужно будет доработать проект инфекционной больницы — ее планировалось возвести на другой территории, однако к серьезному удорожанию строительства это не приведет. Создание кластера, по словам Развожаева, позволит в будущем снизить эксплуатационные расходы.

Севастопольский онкологический диспансер будет рассчитан на 150 коек круглосуточного пребывания, 30 коек дневного стационара и 100 посещений в смену. В четырехэтажном здании площадью свыше 33 тыс. квадратных метров планируется разместить отделения диагностики, общей онкологии, лучевой терапии, амбулаторной химиотерапии, кабинеты компьютерной и магнитно-резонансной томографии.

Более половины мест в больнице скорой медицинской помощи планируется отвести под отделения хирургии, травматологии, неврологии и кардиологии (по 60 коек на каждое), 36 коек — на реанимацию, по 30 — на отделения урологии, сердечно-сосудистой хирургии, нейрохирургии, акушерства и гинекологии. Остальные — под отоларингологию, челюстно-лицевую и торакальную хирургии, комбустиологию.

Новая инфекционная больница расчитана на 200 коек. В отдельно стоящем корпусе разместят центр по профилактике и борьбе с инфекционными болезнями на 60 посещений в сутки и дневным стационаром на 15 коек. В корпусах будут работать приемное и реанимационное отделения, стационар для лечения взрослых и детей, поликлиника с отделением диагностики и блоком консультативных кабинетов, лаборатории.

По материалам ТАСС.