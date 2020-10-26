Большая перестройка ждет экономику Крыма после решения проблемы водоснабжения полуострова

Экономика Крыма будет перестроена после реализации плана Правительства РФ по преодолению вододефицита, поскольку вся система водоснабжения региона будет изменена, заявил ТАСС директор научно-производственной фирмы «Водные технологии» Анатолий Копачевский.

Вся экономика региона была сформирована на основе Северо-Крымского канала. Сейчас мы воду будем получать уже в других местах, не там, где она была ранее. Там, где раньше было орошаемое земледелие, возможно, его уже не будет. Под новый технопарк нужно создать технологию очистки воды достаточно экономную, чтобы этот технопарк был конкурентоспособен, — сказал Копачевский.

Большая часть мероприятий плана прописана в федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя, напомнил Копачевский, пояснив, что до возникновения вододефицита процедурные вопросы решались медленно.

Деньги выделялись с 2014 года, но освоение по объективным причинам не превышало 37%. Сумма, которая выделяется сейчас, меньше тех сумм, которые были не освоены за истекший период. Поэтому говорить о том, что это какие-то новые деньги или мероприятия, которые откуда-то «родились», сложно. Просто подошло время, — добавил руководитель научно-производственной организации.

А сельское хозяйство уже «перестроилось».

Заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин сообщил ТАСС, что на территории полуострова во времена Советского Союза имелось в наличии 397,3 тыс. га орошаемых земель. Во времена Украины с переменным успехом орошалось 140 — 160 тыс. га. После прекращения подачи днепровской воды в Северо-Крымский канал украинской стороной в начале 2014 года орошаемые площади значительно сократились.

В связи с острым дефицитом воды, подаваемой на полив, сельскохозяйственные товаропроизводители полностью отказались от выращивания риса. В 2012 году риса собрали 99,6 тыс. тонн с площади 15,5 тыс. га при средней урожайности 64,3 ц/га. Сейчас рисовые чеки используются для выращивания зерновых и технических культур. Значительно сократились посевные площади под соей и кукурузой на зерно, — рассказал Рюмшин.

Аграрии переориентировали производство, площади под пшеницей засевают семенами стойкими к засухе, развивают эфиромасличные культуры, в частности, лаванду, кориандр и другие. Сады и виноградники переводятся на капельное орошение. В хозяйствах бурятся скважины, создаются накопительные пруды. Всего с 2015 года построено 10 прудов-накопителей общим объемом 2,7 млн. кубометров, пробурено 34 скважины, проведена посадка защитных лесных насаждений на площади 12,7 га. На эти цели аграриям была предоставлена субсидия на сумму более 902 млн. рублей.

Сейчас под орошением в Республике находится 20,6 тыс. га, в том числе под капельным — 13,99 тыс. га. Площади мелиоративных земель увеличиваются из года в год. За период с 2015 по 2019 годы введено в эксплуатацию более 9,7 тыс. га. Если в 2015 году это было всего 813 га, то в 2019 году — 4,7 тыс. га. До конца 2020 года будет введено еще 3,6 тыс. га.