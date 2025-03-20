Минфин Крыма озвучил итоги работы по реализации практик инициативного бюджетирования за 2024 год

Минфин Крыма подвел итоги работы по реализации практик инициативного бюджетирования (ИБ) на территории республики за 2024 год. Результаты подведены в рамках подготовки сводного отчета по итогам представленных муниципалитетами отчетов о реализации проектов ИБ в минувшем году.

Поделившись итогами работы главного финансового ведомства республики в даном направлении, заместитель Председателя Совета министров РК – министр финансов РК Ирина Кивико рассказала, что на конкурсный отбор проектов ИБ в рамках программы «Крым как мы хотим»-2024 были поданы 127 заявки от 117 сельских поселений.

В результате реализованы 98 инициативных проектов граждан, победивших в конкурсе, участниками которого стали 1 городское и 116 сельских поселений с инициативными проектами, имеющими приоритетное значение для жителей муниципалитета и предусматривающими получение финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета республики.

Количество жителей, принявших участие в определении и решении проблем местного значения, превысило 57 тысяч человек, прямых благополучателей заявлено более 182 тысяч человек, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Вице-премьер уточнила, что общая стоимость фактически реализованных проектов составила 152,2 млн руб. (из республиканского бюджета выделено 122,7 млн руб., из местных бюджетов 16,8 млн руб., вклад жителей и спонсоров – 12,7 млн руб.).

Социальный эффект от реализации инициативного бюджетирования неоспорим и с каждым годом только возрастает – настроен открытый и конструктивный диалог между жителями и администрацией, позволяющий жителям не только донести до глав сельских поселений наиболее актуальные проблемы, но и предложить свое участие в их решении, – прокомментировала Ирина Кивико.

Она добавила, что жители населенных пунктов, исходя из возможных к выбору в 2024 году 3-х типологий проектов, отдали предпочтение таким направлениям, как освещение улиц (3 проекта), объекты физической культуры, массового спорта (11), объекты благоустройства (84).

Весьма востребованными оказались объекты благоустройства. Из 84 объектов 31 проект реализован по благоустройству детских площадок, 32 – благоустройству общественных территорий, 14 – благоустройству кладбищ и 7 – ремонту пешеходных дорожек и тротуаров, – отмечает Ирина Кивико.

Также зампред отметила, что за период 2021 — 2024 годов реализованы 305 проектов ИБ на общую сумму почти 380 млн руб., в том числе за счет республиканского бюджета – 301,6 млн руб., за счет местных бюджетов — 47,5 млн руб., за счет инициативных платежей жителей и спонсоров — 30,8 млн руб.

Вовлечение граждан в решение вопросов местного значения — важное направление в работе финансового блока муниципалитета. Анализируя размер инициативных платежей жителей и спонсоров в денежной форме, хочу отметить, что на каждые 10 рублей республиканских средств на реализацию проектов приходится порядка 1 рубля вложений жителей и спонсоров. Учитывая успешный опыт реализации предыдущих лет, в проекте бюджета Республики Крым на реализацию проектов инициативного бюджетирования на 2025-2027 годы предусмотрено уже 417 млн рублей, – говорит Ирина Кивико.

Справка: С фотоотчетом реализованных проектов ИБ на территории Республики Крым за 2024 год можно ознакомиться по ссылке.

источник: по информации пресс-службы Министерства финансов РК