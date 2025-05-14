В Крыму в 2025 году более 1,7 тысяч работодателей легализовали трудовые отношения с работниками

В заседании приняли участие председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по социальной политике Жанна Хуторенко, руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республики Крым Роман Ноздрачев, заместитель управляющего Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Республике Крым Татьяна Сапронова, заместитель начальника управления — начальник отдела по надзору за соблюдением прав и свобод граждан прокуратуры Республики Крым Галина Прохоренко, начальник отдела организации исполнительного производства Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Крым и г. Севастополю Руслан Халиляев, директор Объединения работодателей Республики Крым Игорь Гринёв.

В ходе заседания обсуждались вопросы повышения эффективности противодействия нелегальной занятости на территории ряда муниципальных образований, взаимодействия рабочих групп комиссии, налоговых органов и органов прокуратуры на местах с целью выявления рисков не оформления трудовых отношений, занижения размеров оплаты труда. Выработаны совместные решения, направленные на устранение соответствующих рисков.

В текущем году на заседаниях рабочих групп комиссии заслушано более 2 тысяч работодателей, у которых обнаружены риски нелегальной занятости, из них в настоящее время более 1,7 тысяч уже выполнили рекомендации рабочих групп по оформлению трудовых договоров с работниками, повышению заработных плат. В отношении не выполнивших соответствующие рекомендации работодателей в органы прокуратуры и Инспекцию по труду Республики Крым направлено более 170 материалов для принятия мер реагирования.

При обсуждении вопросов задолженности по заработной плате отмечено, что в результате принятых мер с начала 2025 года полностью погашена задолженность на двух предприятиях в сумме 4,2 млн руб. По данным Крымстата на одном предприятии остается такая задолженность перед 1 работником в сумме 1,6 млн рублей.

По итогам четырех месяцев текущего года Республика Крым среди субъектов Южного федерального округа по размерам задолженности по выплате заработной платы занимает 3 место (на начало 2025 года – 4 место).

Также на заседании утверждены составы рабочих групп Межведомственной комиссии Республики Крым по погашению задолженности по заработной плате в муниципальных образованиях, план работы данной комиссии на 2025 год.

источник: пресс-служба Правительства РК