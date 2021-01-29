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«Большая Севастопольская тропа» стала длиннее, достигнув 250 км
Фото: sev.gov.ru

«Большая Севастопольская тропа» стала длиннее, достигнув 250 км

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 20:48 29.01.2021

«Большая Севастопольская тропа» пополнится новыми маршрутами. Соответствующее постановление было принято на заседании правительства Севастополя. На ней появится два пеших маршрута протяжённость 27 км и один велосипедный, который составит 21 км и будет запущен уже в марте. Велосипедный маршрут берёт своё начало в Балаклаве, проходит через Торопову дачу и завершается в Гончарном.

Длина главного маршрута тропы – 117 км, а общая протяжённость, с учётом трёх новых, составит 250 км. По всем маршрутам «Большой Севастопольской тропы» к 1 апреля будет проводиться противоклещевая обработка, а в марте — установлены навигационные знаки по веломаршруту и осуществлён ремонт площадок, — рассказала заместитель uубернатора Севастополя Мария Литовко.  

Ежегодно маршрут «Большая Севастопольская тропа» посещают от 100 до 300 тысяч человек из различных регионов России и зарубежных стран. Маршрут делает огромный полукруг по полуострову от Балаклавы до Любимовки — от берегов Черного моря через главную гряду Крымских гор. Имеет восемь участков, линейно расположенных один за другим. Каждый из них является самостоятельным прогулочным маршрутом.

«Большая Севастопольская тропа» стала длиннее, достигнув 250 км

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