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Больше дюжины мостов в Севастополе нуждаются в срочном ремонте
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Севастополе

Больше дюжины мостов в Севастополе нуждаются в срочном ремонте

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 19:11 17.01.2020

Для ремонта аварийных мостовых сооружений в России разработана специальная программа в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги». 14 севастопольских автомобильных моста должны туда войти. Об этом «Севастопольской газете» сообщили в ГБУ «Севавтодор», отреагировав на вопрос о недавнем происшествии, когда в районе станции «Инкерман-1» в результате ДТП ограждение автомобильного моста упало на контактную сеть и железнодорожное полотно — здесь. Журналистам также рассказали, что в ГБУ «Севавтодор» регулярно осматривают искусственные сооружения и проводят мониторинг состояния их дефектов.

В прошлом году мы провели сезонные осмотры всех 42 мостовых сооружений и направили в департамент транспорта и Росавтодор полученные результаты с просьбой включить реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт мостовых сооружений, находящихся в неудовлетворительном состоянии (всего 14 штук), в отдельную программу, с соответствующим субсидированием, — отметила руководитель пресс-службы ГБУ «Севавтодор» Олеся Мурашкина.

По словам специалиста, речь идет о включении в национальный проект «Безопасные и качественные дороги» отдельной программы по ремонту автомобильных мостов.

В декабре 2019 года мы в рамках содержания завершили планово-предупредительный ремонт моста на Госпитальном спуске, где подмостовая часть была на грани разрушения. Сейчас аварийной ситуации нет. Но капремонт и реконструкция нужны и другим мостам. Для этого нужна специальная программа, которая обсуждалась на ежегодной конференции по вопросам развития сети автомобильных дорог регионального значения и утверждена правительственной комиссией по транспорту в декабре прошлого года, — пояснила журналистам «СГ» Олеся Мурашкина.

Это проект программы «Мосты и путепроводы», которую планируют реализовать в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Работа в стране будет вестись по нескольким направлениям.

  • Первое — восстановление аварийных и предаварийных искусственных сооружений. Всего субъектами РФ заявлено более 3900 таких объектов общей протяженностью 190 тысяч погонных метров, потребность в финансировании составляет свыше 370 млрд рублей.
  • Второе — реконструкция и строительство путепроводов в местах пересечения с железнодорожными путями. На эти цели понадобится 340 млрд руб.
  • Третье — строительство крупных мостовых переходов с общим объемом финансирования 415 млрд рублей.

Нам предстоит масштабная планомерная работа. В 2020 году — это решение организационных задач, в 2021-м — старт дорожных работ. К 2024 году на 60% должна быть снижена протяженность мостов, находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, предстоит построить 170 путепроводов, — отметил начальник Управления регионального развития и реализации нацпроекта Федерального дорожного агентства Дмитрий Лаптев.

Больше дюжины мостов в Севастополе нуждаются в срочном ремонте

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