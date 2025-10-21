Больше двух тысяч жителей Севастополя уже проверили свой «финансовый IQ»

Прямо сейчас:
21.10.2025

Жители Города-Героя участвуют во Всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности. Проверить свои силы в заданиях можно до 28 октября.

Самооценку прошли уже более 2300 горожан, из них почти 2000 сдали зачет успешно.

Проект стартовал 7 октября. Участники выбирают личный или семейный зачет (или могут сразу оба пройти), а также подбирают оптимальный уровень сложности — базовый или продвинутый. Время прохождения зависит от выбора задания: от 20 минут до часа. Для самых юных участников подготовлены увлекательные игровые интерактивные задачи.

По завершении зачета каждому участнику направят персональные рекомендации и полезные материалы по темам, вызвавшим затруднения. Зарегистрироваться и пройти тестирование можно на официальном сайте проекта.

Год назад в Финзачете участвовали 3270 севастопольцев. Успешно прошли финансовый скрин свыше 76% участников. По итогам Финзачета-2024 Севастополь занял 2 место из 89 участвующих российских регионов.

Самыми сложными темами у взрослых были задания разделов «Думаю о пенсии» и «Решаю квартирный вопрос», а вот с темами «Избегаю ловушек» и «Прокачиваю финансовую грамотность» жители региона справились легко. Юным горожанам проще было отвечать на вопросы тем «Финансовое мошенничество» и «Цифровая безопасность», и сложнее – «Банки и банковская деятельность».

