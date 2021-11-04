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Большинство россиян выступили против продления нерабочих дней
Фото: pasja1000, pixabay.com

Большинство россиян выступили против продления нерабочих дней

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 15:32 04.11.2021

Большинство россиян (52%) не хотят продления нерабочих дней. Это показал опрос сервиса по поиску работы SuperJob. За продление «коронавирусной» нерабочей недели высказались 26% россиян. При этом молодежь до 24 лет поддерживает продление череды выходных чуть чаще (29%).

Меньше всего тех, кто хочет, чтобы длинные выходные продолжались, — среди жителей Казани (20%) и Ростова-на-Дону (21%). Больше всего — в Волгограде и Омске (34 и 33% соответственно). В Москве продление нерабочих дней поддерживают 27%, в Санкт-Петербурге — 23%.

Опрос проводился с 1 по 3 ноября, участвовали 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет из числа экономически активного населения.

Отметим, что власти Крыма еще не определились, стоит ли продлевать «коронавирусные» нерабочие дни в ноябре.

Большинство россиян выступили против продления нерабочих дней

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