Большое интервью Натальи Поклонской RT: о политике, любви, разводе, Зеленском и Крыме

Репортер RT Иван Сурвилло поговорил с Натальей Поклонской — заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам, экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы. Обсудили выборы 2021-го, дельфинов, президентские амбиции, покушения, киллера, который следил за дочерью, первый собственный, строящийся под Симферополем дом, антикоррупционную комиссию Госдумы, возможность «майдана» в России, домогательства в Госдуме, компромиссы в политике, положение Зеленского и претензии к Володину. Все – на видео ниже.

Отметим ответ на вопрос о самом сложном периоде жизни Поклонской.