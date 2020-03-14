Большое интервью Натальи Поклонской RT: о политике, любви, разводе, Зеленском и Крыме

Репортер RT Иван Сурвилло поговорил с Натальей Поклонской — заместителем председателя комитета Государственной думы по международным делам, экс-прокурором Крыма и депутатом Госдумы. Обсудили выборы 2021-го, дельфинов, президентские амбиции, покушения, киллера, который следил за дочерью, первый собственный, строящийся под Симферополем дом, антикоррупционную комиссию Госдумы, возможность «майдана» в России, домогательства в Госдуме, компромиссы в политике, положение Зеленского и претензии к Володину. Все – на видео ниже.
Отметим ответ на вопрос о самом сложном периоде жизни Поклонской.
Самое сложное время, кроме 2014 года, когда в Крыму прошел референдум? Это период развода. Я разочарована в отношениях. Именно в честных, добрых отношениях. Когда человек показывает свое истинное лицо спустя какое-то время, и ты понимаешь. Блин. Но ведь ты могла это все увидеть раньше. Но ты же позволила реализовать себя до конца, показать свое лицо и только потом сказала «хватит». Себя ругаешь. Ну почему ты даешь возможность. Надо сразу говорить, — рассказала она.