Большое интервью Главы Крыма газете «Известия»: мы дома, а всё остальное приложится

Глава Крыма Сергей Аксенов дал большое интервью газете «Известия». Хоть повод был праздничный – восьмилетие воссоединения полуострова с Россией – речь шла о многих темах: ограничениях Запада, спецоперации на Украине, решении «водной проблемы»… Приводим этот материал полностью (автор – Максим Ходыкин).

Крым готов оказать любую посильную помощь жителям Донбасса и Украины, в том числе принять беженцев. Об этом в интервью «Известиям» заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов в преддверии восьмой годовщины воссоединения полуострова с Россией. Он сообщил, что большинство жителей региона поддерживают спецоперацию РФ на Украине, но многие переживают за своих родственников в соседней стране. Кроме того, он рассказал об отношении крымчан к западным санкциям, а также о международных контактах.

«Никаких сожалений о сделанном выборе у крымчан нет».

— Сергей Валерьевич, восемь лет назад Крым воссоединился с Россией. Нет ли у жителей региона сожалений о сделанном выборе, учитывая те лишения (например, сложности в поездках за границу), которые им приходится испытывать из-за давления Запада?

Лишения — это, наверное, всё-таки слишком громко сказано. Отказ в выдаче виз не настолько критичный вопрос. Здесь скорее речь о справедливости. Крымчан пытаются наказать за наш свободный выбор, и это, конечно, проявление лицемерия, русофобии, абсолютно тоталитарный подход, который демонстрирует Запад.

Никаких сожалений о сделанном выборе у крымчан нет. Наоборот, с каждым годом всё яснее, что это был единственно правильный и единственно возможный выбор, который позволил избежать большой крови. Кроме того, уровень жизни людей вырос в сравнении с украинскими временами. Но даже не в этом дело. Крымчане много лет стремились в Россию не за материальными благами. Это цивилизационный выбор, выбор ценностей. Люди могут быть недовольны конкретными вещами, действиями или бездействием тех или иных чиновников, но на самое главное это никак не влияет.

— Какое отношение у жителей к идущей сейчас на Украине спецоперации? У многих же крымчан остались там родственники. Что вы можете сказать тем жителям полуострова, которые переживают за своих близких на Украине и настроены против спецоперации?

Подавляющее большинство крымчан поддерживает специальную военную операцию, нашего президента и наши Вооруженные силы. Люди в большинстве своем понимают, что это вынужденное и единственно возможное решение. Действительно, у многих на Украине родственники, и люди за них очень переживают. Но наши военные действуют максимально аккуратно, наносят удары только по военным объектам, стараясь сберечь жизни гражданского населения.

И наоборот, украинские военные и нацбатальоны прикрываются людьми как живым щитом. Уверен, что по мере разрушения пропагандистской машины киевского режима и поступления правдивой информации будут восстанавливаться и межгосударственные, и человеческие связи. А пока мы готовы оказывать любую посильную помощь нашим братьям из Донбасса и с Украины, в том числе в плане приема беженцев.

— Ощущается ли в Крыму рост активности украинских националистов из-за проводимой сейчас специальной военной операции?

Украинские националисты всегда были в Крыму маргинальным меньшинством. После «крымской весны» они в основном сбежали за Перекоп. Кроме того, наши спецслужбы работают очень профессионально и эффективно. Так что никакого роста активности нациков в Крыму не наблюдается.

— Какова ситуация на границе Крыма и Украины?

Ситуация спокойная и контролируемая. Украинских войск на границе нет, поэтому исчезла напряженность, которая сохранялась на протяжении восьми лет вплоть до начала специальной военной операции.

«Крым уже восемь лет живет в условиях жестких санкций»

— Какие последствия Крыму уже принесли новые пакеты западных санкций? Какие негативные результаты только ожидаются?

Крым уже восемь лет живет в условиях жестких санкций, так что для нас мало что меняется. Меры по поддержке экономики и граждан, принимаемые правительством РФ и Советом министров республики, помогут преодолеть негативные эффекты.

Замечу, что одно только возобновление работы Северо-Крымского канала, которое стало возможным благодаря проведению спецоперации, во многом перевешивает влияние санкций на социально-экономическую ситуацию в нашем регионе. Плюс теперь ничто не мешает приходу в Крым системообразующих банков, которые не работали на полуострове, опасаясь санкций, но сейчас всё равно под них попали.

— Можно ли ожидать из-за санкций сворачивания всех отношений с международными партнерами? Возобновится ли проведение Ялтинского международного экономического форума? Как вы будете завлекать на ЯМЭФ представителей Запада, учитывая в целом монолитную реакцию в США и Европе на события на Украине?

Повторюсь, Крым под жесткими санкциями уже восемь лет. Все эти годы ЯМЭФ проходил с неизменным успехом, а количество его участников только возрастало, так же как и количество стран, представители которых приезжали в Крым. К примеру, в V ЯМЭФ (2019 год) приняли участие представители деловых и общественных кругов более чем из 80 стран мира. Рассчитываем, что на VI ЯМЭФ, который планируется провести осенью, список иностранных участников еще расширится.

— Вы были переизбраны в 2019 году на пост главы региона. Какие основные проблемы полуострова вам удалось решить за годы пребывания на должности и какие считаете основными на перспективу?

Основное в плане развития экономики — создана инфраструктурная основа для успешного движения вперед. Решены проблемы транспортной доступности, энергодефицита и так далее. Быстро обновляется инженерная и социальная инфраструктура, реализуются проекты в сфере благоустройства. Но всё-таки самое главное — это мир, свобода и безопасность. Мы дома, а всё остальное приложится.

— Когда полуостров, по вашему мнению, сможет решить проблему дефицита воды?

Возобновление работы Северо-Крымского канала позволит решить эту проблему раз и навсегда. Это позитивно скажется на развитии всех отраслей. Кстати, многие водохранилища уже сейчас заполнены даже без канала, хотя еще не было массового таяния снега.

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