Борьба с причиной, а не с симптомами: иммунолог объяснила включение Арбидола в рекомендации Минздрава

Минздрав России 22 сентября опубликовал новые, 12-е по счету, рекомендации по лечению и профилактике новой коронавирусной инфекции. Это произошло после того, как документ днем ранее подписал замминистра здравоохранения.

Рекомендации доработаны с учетом новых знаний о борьбе с SARS-CoV-2. В них появился раздел «Антимикотическая терапия», а раздел «Патогенетическое лечение» практически полностью переработан на основе накопленного опыта.

В разделе «Этиотропная терапия», где описываются методы лечения, направленные на устранение причины возникновения заболевания, перечислены следующие препараты, применяемые в лечении и профилактике COVID-19: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир (Арбидол) и интерферон-альфа.

В рекомендациях отмечается, что применение препаратов для этиотропной терапии важно применять на ранних стадиях заболевания, то есть не позднее, чем через 7-8 дней после появления первых симптомов.

Методика лечения и профилактики коронавирусной инфекции обновляется в среднем каждые три месяца (на первых этапах чаще, сейчас пореже). Это обусловлено не только результатами новых изысканий врачей и вирусологов, но и мутациями SARS-CoV-2, влияющими на симптоматику и течение болезни.

Известный российский иммунолог, аллерголог, профессор кафедры аллергологии и иммунологии РУДН Оксана Гизингер объяснила, почему Арбидол, присутствующий в рекомендациях Минздрава на протяжении почти всего периода борьбы человечества с новой инфекцией, остается одним из ключевых средств, применяемых не только во врачебной практике, но и в личном пользовании граждан, кто не пренебрегает профилактическими мерами.

Она подчеркнула, что профилактика стоит во главе «борьбы с пандемией и сезонным ростом заболеваемости». Гизингер указала, что помимо коронавируса сезонные испытания для организма человека представляют также ОРВИ и грипп.

Очень важно, что в 12-ю версию рекомендаций внесли информацию о вакцинации беременных, – цитирует профессора телеканал «360».

Рассуждая о рекомендациях Минздрава, Гизингер заявила:

Хорошо, что там остался Арбидол. Он, как этиотропный препарат, то есть действующий на причину болезни, а не на симптомы, проявляет себя эффективно.

Она напомнила, что препарат включается в рекомендации, начиная с их 5-й версии.

Арбидол, известный во всем мире как умифеновир, сейчас оказался в рекомендациях постконтактной профилактики, «чего в более ранних версиях не было». Поэтому возможности его применения расширились.

У препарата за годы исследований накопилась серьезная доказательная база. Его свойства изучили ученые из разных стран, которые провели в общей сложности более 120 клинических и доклинических исследований.

Многие пишут о том, что Арбидол убрали из схем двенадцатой версии рекомендаций. Но это касается только тяжелых случаев, с осложнениями, где требуется дообследование, и время приёма противовирусных препаратов уже упущено, – продолжила Оксана Гизингер и пояснила, что в тяжелых случаях заболевания врачи вынуждены бороться не столько с самим вирусом, сколько с его осложнениями, и здесь многое зависит от индивидуальных особенностей организма.

Поэтому Минздрав справедливо внес в рекомендации дополнения по лучевому обследованию.

В заключение Гизингер сказала, что новая версия рекомендаций «доработана качественно».

Источник: Телеканал «360»