Бородавки – неудачные «приобретения», от которых можно и нужно избавиться

Многим известна поговорка «И бородавка к телу прибавка». Смысл ее в любом сомнительном «приобретении», с которым нужно смириться. Ну, есть, пусть и будет. Такой подход, может, и хорош в пословицах, переживших века, но по отношению к человеческому здоровью, красоте, состоянию кожи – не подходит.

На сайте Скинковер — «Кожный покров» — собран максимум информации об уходе за кожей, болезнях, их проявлениях, способах эффективного лечения и профилактики. Обратим же внимание на бородавки.

К счастью, навсегда ушли в прошлое времена, когда бородавки объявлялись «ведьмиными знаками», их «разносчиками» считались лягушки, а знахари норовили срезать бородавки «каленым железом». Наука доказала: бородавки – хотя и неэстетичные, но доброкачественные кожные образования. Увы, заразные. Папилломовирус может всю жизнь «дремать» в организме человека, а «пробудиться» от стресса, инфекции, авитоминоза, гормональных сбоев и даже плохой экологии. Да уж, «приобретение» малоприятное, но все-таки проблема эта (в большей степени) из области косметологии.

Есть решение? Можно бороться и с явлением, и с его причинами. И можно, и нужно! Вывести бородавки можно:

хирургическим путем,

с помощью лазера,

применяя способ электрокоагуляции,

с помощью криодеструкции,

применяя лекарственную терапию,

пройдя курс иммунотерапии,

нетрадиционными средствами.

Выбирая последние, прочтите статью на сайте Скинковер до конца. Чистотел, уксус, лимон, йод, касторовое масло, лук, чеснок и даже зола – народные методы. Каждый – со своими особенностями и разной степенью эффективности. Уж точно не стоит следовать подслушанным и «загугленным» в непонятных источниках советам о черных гвоздях и жабах, каплях крови и зернышках, «продаже» бородавок. Между суевериями и народными рецептами, приметами – пропасть. Поэтому лучше пользоваться проверенной информацией. Тем более, что на портале «Кожный покров» она собрана максимально и из проверенных источников.

Что здесь правда? А правда в том, что ни один метод не дает 100% гарантии избавления от бородавок. Даже хирургический. Мало того, все «медицинские» способы имеют свои незначительные, но малоприятные «минусы». Электрокоагуляция (воздействие на бородавки электротоком) – не каждому подходит, имеет ряд противопоказаний. Криодеструкция воздействие жидким азотом) оставляет мини-ожоги. Лазер – небольшие рубцы, а то и шрамы.

Это не значит, что бородавки не нужно лечить или удалять. Нужно! Но, в первую очередь, следует подумать об условиях и стиле своей жизни, иммунитете, заняться профилактикой.

Последнее совсем просто: регулярно мыть руки, особенно после посещения улицы, присутственных мест, поездок в общественном транспорте, пользоваться средствами индивидуальной гигиены, антисептиками, закаляться, предупреждать авитоминоз, вести здоровый образ жизни…

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