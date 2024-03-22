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Борцам с «неправильной парковкой» машин посвящается. Как получить срок «за принципы»
Фото: прокуратура РК

Борцам с «неправильной парковкой» машин посвящается. Как получить срок «за принципы»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 14:01 22.03.2024

История из Симферополя.

В Симферополе 40-летний местный житель осужден за порчу чужого автомобиля. Судом установлено, что мужчина в сентябре 2022 года, находясь на улице Бела Куна крымской столицы, увидел автомобиль ВАЗ 2107, который был припаркован на тротуаре.

Возмутившись нахождению автомобиля на пешеходной зоне, мужчина нанес по нему множественные удары ногами и камнями, в результате чего причинил собственнику транспортного средства материальный ущерб в размере порядка 10 тыс. рублей, — рассказали в прокуратуре.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, приговорил виновного к 1 году и4 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года.

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