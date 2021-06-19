Босоножки, туфли, кроссовки. Лето-2021: какая обувь должна пополнить женский гардероб

Лето — такая пора, когда обувь становится не только «предметом первой необходимости» (зимнее «лишь бы тепло и сухо» откладывается на самые дальние гардеробные полки). Обувка в этот период года для женщин буквально превращается в фетиш, посредством которого окружающему миру можно и о настроении своём поведать, и протест заявить, и в любви признаться. На каком месте во всей этой истории комфорт? А здесь уж как повезёт… Модницы соврать не дадут: не всё то удобно, что красиво и стильно.

Но! Тот, кто ищет — тот, разумеется, находит. Clasno обувь — хороший тому пример. Тот вариант, когда все составляющие формулы «модно, комфортно, качественно» в наличии.

А что же тренды, в соответствии с которыми стоит подбирать обувь летом 2021 года? Эксперты говорят, что генеральная линия нынче держится на двух составляющих. С одной стороны — максимальное качество. Другими словами, канула в Лету небрежность, когда ради стиля можно было пожертвовать добротностью материала, из которого выполнена обувь, чёткостью швов, качеством ремешков и т.д.

С другой стороны, знатоки рекомендуют делать выбор в пользу нестандартных образчиков, присутствующих на прилавках обувных магазинов. Так, однозначно в моде — босоножки с каблуками необычной формы, «сдобренные» пряжкой, притягивающей внимание.

И — да! Ценителям «разноцветия» в этом сезоне раздолье. Принцип «Чем ярче, тем лучше» работает на все 100%.

Что же касается моделей летней обуви, которые «делают моду» в этом сезоне, то единой модельной линии и нет. Дизайнеры разошлись и решили угодить буквально всем. И любителям офисного стиля, и тем, кто свободу выражения ставит во главу угла.

В целом же, подбирая обувь в летний гардероб, акцент стоит сделать на:

сандалиях «а-ля спорт» на танкетке. «Дутость», подошва, напоминающая «кроссовочную», текстиль, кожа.

шлёпанцах с открытой пяткой. Как на высоком, так и на низком каблуке. Но! Они однозначно должны быть не простыми. Чем вычурнее дизайн, тем больше поводов купить такую обувь.

туфлях с ремешками. И… опять-таки… чем мудрёнее будет стилевое решением, тем лучше.

Что делать в этом сезоне тем, кто любит в обуви лаконичность и не гонится за Wow — эффектом? Они за бортом летнего движения также не останутся. Предложений от дизайнеров со статусом «просто, но стильно», которые стоит принять, немало. В моде и босоножки на литой подошве, и кроссовки, и классические лодочки. Выбрать точно есть из чего.