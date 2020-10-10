Ботинки Dr. Martens 1460 — культовая обувь для всех и каждого

Почему ботинки Dr. Martens 1460 называют не иначе как культовыми? По той простой причине, что эта обувь уже отметила свой полувековой юбилей с момента запуска в производство, но не только не стала менее востребованной, а и становится всё более популярной. Причём у людей разного социального статуса, разных интересов, разных возрастов. Именно это ботинки можно увидеть и на серьёзных парнях в форме, и на звёздах шоу-бизнеса, и на любителях экстремального время препровождения; и на субтильных девушках, и на подростках, и на брутальных мужчинах.

И надо сказать, что такая любовь к ботинкам Dr. Martens 1460 — https://drmartens-com.ru/dr-martens-1460, не дань моде или веянию «Все носят и я ношу». Эта обувь — больше, чем обувь. Тот крайне редкий вариант, когда однозначно «при всём богатстве выбора — другой альтернативы нет». Не верите на слово, а любите оперировать строгими фактами? Да вся история «мартинсов» — это крепкие факты, которые опровергнуть на деле ещё никому не удалось.

Что же представляют собой ботинки Dr. Martens 1460? Эту обувь столь популярной во всём мире делают два основных момента:

«Неубиваемость»

Если вы любитель обуви на сезон, то «мартинсы» не для вас точно! Их срок эксплуатации… мягко говоря… — «на всегда». Они скорее могут надоесть, чем сносится. Почему? Да потому что все составляющие ботинок идут с пометкой «добротность»:

каучуковая подошва без потрясений переносит воздействие самых агрессивных веществ. Её не страшны ни масла, ни кислоты, ни щелочи, не говоря уж о том, что она «чувствует» себя отлично на любом покрытии — как на земле, так и на асфальте, как на камнях, так и на скользкой поверхности.

верх ботинок создают из кожи, отличающейся прочностью. При этом её ещё и обрабатывают спецсоставом, который отталкивает воду. Результат? «Мартинсы» можно носить в любой сезон, да в самый промозглый, когда погода — грязь, слякоть, потоки воды…

немаловажно и то, что подошву и «тело» ботинок скрепляют особым способом. В частности, прострачивают чрезвычайно крепкой нитью (ярко-жёлтая строчка, кстати, — брендовая фишка «мартинсов»). И этот приём априори исключает возможность отставания верха от подошвы на протяжении всего срока эксплуатации ботинок (а это едва ли не вечность, помните?).

Комфорт и безопасность

Ботинки Dr. Martens 1460 появились не просто так. Бренд начал своё существование в 1945 году с подачи Доктора Клаус Мартенса, который, катаясь на лыжах, повредил ногу и больше не смог носить грубую армейскую обувь. Пытаясь справиться с проблемой (снизить нагрузку на стопы в движении), он вышел на без преувеличения революционное решение — оснастил армейские ботинки подошвой, в которой создал отсеки и запаял в них воздух.

И понеслось! Идею подхватил старый друг Клауса Герберт Функ и в 1947 году свет увидела ортопедическая обувь. Кризис, разразившийся после войны, конечно, давал о себе знать, а потому ботинки… по сути… «ваяли» из подручных материалов: верх делали из кожаных штанов, оставшихся на складах, а подошву — из резиновых колёс списанных самолётов.

Ну а тот завершённый вид, в котором «мартинсы» сегодня шагают по планете, ботинки приобрели после вмешательства в дело англичанина Билла Григгса. Его заслуга — усовершенствование подошвы (её название Air Wair), придание ей тёмного цвета и протекторы, превратившие ботинки в обувь «с пружинящей подошвой».

И сейчса ботинки Dr. Martens 1460 — это лучшая обувь в мире со статусом «ортопедическая» (крест на подошве у них стоит неслучайно), потому что:

мягкая каучуковая подошва повторяет изгиб стопы человека, который носит ботинки, обеспечивая индивидуальную посадку;

воздушная подушка, «зашитая» в подошву, обеспечивает амортизацию во время движения.

Надо ли отдельно подчёркивать, что «мартинсы», обладая такими параметрами, отлично защищают ноги своего владельца от травм, и помогают тем, кто уже травмирован, в процессе реабилитации?

Что ещё нужно знать о ботинках Dr. Martens 1460?

Настоящие «мартинсы» дешево стоить не могут.

Может быть и удивим, но, как утверждают самые продвинутые стилисты и дизайнеры мира, эта обувь сочетается едва ли не с любым стилем одежды. Одеть ботинки с шёлковым платьем в цветочек — тоже моветоном не будет. Как и «пристроить» их к традиционным джинсам или кожаным штанам.

Ботинки Dr. Martens 1460 — унисекс. Различия между женскими и мужскими моделями с точки зрения «конструкции» — кроме размера — нет. Но цвета «для девочек» — есть.

И главное, что стоит учесть: оригинальные ботинки Dr. Martens 1460 выпускают ограниченными партиями, но при этом в мире ежегодно реализуется гигантское количество подделок! Так что крайне важно покупать такую обувь исключительно в специализированных магазинах.