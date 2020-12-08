Бренд «Крымское вино» — в лидерах конкурса региональных брендов «Вкусы России»

Бренд «Крымское вино» занял второе место среди регионов страны в номинации «Загляните на огонек». Минсельхоз России подвел итоги Первого национального конкурса региональных брендов «Вкусы России».

Мы прошли большой и ответственный путь участия в Первом национальном конкурсе региональных брендов «Вкусы России». 26 крымских сельхозтоваропроизводителей приняли в нем самое активное участие, представив пять брендов республики: «Крымское вино», «Крымские морепродукты и аквакультура», «Крымский сыр», «Крымские пахлава и рахат-лукум», «Ялтинский лук». Бренд «Крымское вино» участвовал в номинации «Загляните на огонек». Также в этой номинации представлены российские бренды, которые имеют перспективы по развитию туристического потенциала территории, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров РК – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.

По словам чиновника, в топ 10 страны вошли вкуснейший крымский бренд «Крымские морепродукты и аквакультура», и бренд «Ялтинский лук», который попал в топ 10 регионов России в номинации «Из нашей деревни». В этой категории представлены бренды, территория происхождения которых является поселение с населением до 3 тысяч человек.

Но, считаю, что в этом конкурсе, однозначно, все участники — победители! Благодарю наших активных сельхозтоваропроизводителей за всестороннюю поддержку этого перспективного конкурса! Нам есть, куда стремиться, расти, становиться лучше и развивать нашу любимую республику!, — подчеркивает заместитель Председателя Правительства РК Андрей Рюмшин.