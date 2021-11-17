Брендирование машин: когда реклама — действительно двигатель торговли

Брендирование авто, отмечают эксперты, в последнее время набирает обороты. И это неудивительно — этот способ рекламы, пожалуй, единственный из множества, который практически не имеет минусов. Причём по многим параметрам. Как-то:

не требует лишних затрат,

позволяет «креативить по полной»,

работает без привязки к месту,

даёт возможность рассказать о своём предприятии или услуге максимально широкой аудитории как с точки зрения территории её расположения, так и её типов.

Между тем, отмечают специалисты, не всё так просто. Брендирование машин действительно эффективно работает только в том случае, если оно выполнено в соответствии с определёнными требованиями.

Что же нужно учесть, чтобы такого рода инвестиции в брендинг имели высокую степень отдачи? Существуют несколько основополагающих норм, которые и лежат в основе этого типа имиджевой рекламы.

Лаконичность

Реклама на бортах автомобиля не должна быть перегружена деталями. По той простой причине, что много букв, насыщенная графика, слишком богатая цветовая палитра при движении автомобиля не читаются сторонними «зрителями» — ведь, по сути, они видят такую вашу рекламу всего лишь несколько секунд.

Совет: на бортах авто должна быть только информация, которая говорит главное о компании. В идеале — название компании, логотип, URL-адрес сайта и телефон. Стоит ли размещать слоган? Только, если он короткий. Но чаще и он при брендировании автомобиля будет лишним.

Незатейливость

И в данном случае речь идёт о шрифте текста. Он должен быть чётким — завитки, тени, размытость, оригинальность написания лучше оставить для других видов рекламы.

Совет: используйте традиционный шрифт. Ведь основная задача — текст должен одинаково хорошо читаться и быть видным как вблизи, так и издалека. Без искажений.

Сказали «А» — говорите «Б» тут же

О чём идёт речь? О том, что на бортах автомобиля информация должна располагаться так, чтобы не было разночтений. Одно слово на одной стороне машины, второе на другой, а третье на капоте — плохое решение.

Совет: реклама хорошо воспринимается аудиторией только тогда, когда есть возможность воспринимать её целостно. Тем более, когда говорим о «движущихся целях», на «приём» и понимание которых у зрителей есть несколько секунд.

Только качество

Фотографии, рисунки, надписи на бортах автомобиля — весь набор должен быть выполнен в максимально высоком качестве. Любые неточности, ошибки, небрежность будут брать на себя больше внимания, чем информация, которую вы действительно хотите донести до аудитории.

Совет: брендирование авто — задача для профессионалов. Услуга не так дорога, как кажется, но… уж поверьте… это как раз тот вариант, когда скупой платит дважды. Другими словами, не стоит экономить на собственной репутации, когда выставляете её на всеобщее обозрение.

«Манифест»

Борта вашего автомобиля — отличный шанс заявить о своей компании буквально всем и каждому. Так используйте эту возможность на «полную катушку». Здесь задача — задержать на себе взгляды мимо проезжающих и проходящих. Как?

Совет: не будьте скучными. «Нестандратное решение = успешное брендирование» — такова формула успеха, когда речь идёт об этой способе имиджевой рекламы.

И, напоследок, статистика, которая однозначно говорит «за» брендирование автомобиля, если вы о таковом задумываетесь, но всё никак не примете решения: ежедневно рекламу вашего предприятия будут видеть тысячи человек. Причём, утверждают психологи, даже если «зрители» не будут чрезвычайно внимательными к мимо проезжающей машине, то информацию, нанесённую на борт, всё равно будут воспринимать и фиксировать, записывая её подсознательно «на подкорку».