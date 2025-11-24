Прямо сейчас:
Бригады севастопольского «Водоканала» прочищают ливневку от листвы по всему городу
Бригады севастопольского «Водоканала» прочищают ливневку от листвы по всему городу

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 13:03 24.11.2025

Во время осенних дождей и листопада бригады службы ливневой канализации «Водоканала» усилили работу по очистке дождеприемников. Специалисты ежедневно объезжают районы города, убирая скопившуюся листву с решеток, чтобы обеспечить беспрепятственный отвод дождевой воды и предотвратить подтопления.

Акцент делается на улицах с интенсивным движением и высокой плотностью деревьев. Среди них улицы Сенявина, Володарского, Ленина и Пушкина, где уже проведены профилактические работы. Сотрудники оперативно устраняют засоры, вручную и с помощью спецтехники убирая опавшие листья, ветки и другой мусор.

Напоминаем, чтобы ливневая канализация работала эффективно, важны не только усилия коммунальщиков, но и сознательное отношение жителей — не бросать мусор в дождеприемники и не засорять прилегающие территории.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

