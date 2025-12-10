Правительство Севастополя: установите прибор учета воды или проверьте срок поверки прибора

С 6 декабря 2025 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации №1871 от 25 ноября 2025 года, которое устанавливает новый размер повышающего коэффициента — 3 — при расчете платы за коммунальную услугу холодного водоснабжения в ряде ситуаций. Нововведение касается исключительно услуги водоснабжения и направлено на стимулирование граждан к установке и своевременному обслуживанию приборов учета потребления воды.

Повышающий коэффициент будет применяться в первую очередь к тем жильцам, у которых отсутствует счетчик холодной воды. В таких случаях плата за воду будет рассчитываться не по базовому нормативу, а с трехкратным увеличением.

Дополнительно коэффициент 3 начнет действовать и в случае отсутствия поверки счетчика в положенные сроки. Если в течение трех расчетных периодов, то есть трех месяцев, собственник не поверит прибор учета, то начиная с четвертого месяца расчет будет вестись по нормативу с применением тройного коэффициента.

Еще одна категория граждан, к которой будет применен новый порядок, — это те, кто дважды и более отказался допустить представителей «Водоканала» для проверки прибора учета или подтверждения показаний. При наличии акта об отказе в допуске показания счетчика перестанут учитываться, а расчет перейдет на норматив с повышающим коэффициентом.