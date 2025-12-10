Правительство Севастополя: установите прибор учета воды или проверьте срок поверки прибора

С 6 декабря 2025 года вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации №1871 от 25 ноября 2025 года, которое устанавливает новый размер повышающего коэффициента — 3 — при расчете платы за коммунальную услугу холодного водоснабжения в ряде ситуаций. Нововведение касается исключительно услуги водоснабжения и направлено на стимулирование граждан к установке и своевременному обслуживанию приборов учета потребления воды.
Повышающий коэффициент будет применяться в первую очередь к тем жильцам, у которых отсутствует счетчик холодной воды. В таких случаях плата за воду будет рассчитываться не по базовому нормативу, а с трехкратным увеличением.
Дополнительно коэффициент 3 начнет действовать и в случае отсутствия поверки счетчика в положенные сроки. Если в течение трех расчетных периодов, то есть трех месяцев, собственник не поверит прибор учета, то начиная с четвертого месяца расчет будет вестись по нормативу с применением тройного коэффициента.
Еще одна категория граждан, к которой будет применен новый порядок, — это те, кто дважды и более отказался допустить представителей «Водоканала» для проверки прибора учета или подтверждения показаний. При наличии акта об отказе в допуске показания счетчика перестанут учитываться, а расчет перейдет на норматив с повышающим коэффициентом.
Если говорить простым языком, то в многоквартирных домах почти все квартиры оборудованы счетчиками учета потребления холодной воды. Но есть те, у кого он отсутствует и жители используют воду по нормативу. Норматив потребления в городе сейчас от 3,8 до 7 кубометров воды на одного человека. Например, в квартире без прибора учета живет большая семья, но прописан один человек — воды тратится много, а повышающий коэффициент, соответственно, применяется только на одного человека, то есть вместо того чтобы использовать условно 7 кубов в месяц квартира тратит 20. Для того чтобы рассчитать содержание общедомового имущества, в том числе расход воды, берутся показания общедомового прибора учета, вычитаются показания квартир и разница распределяется на всех жителей, — объяснила начальник надзорного управления Госжилнадзора Светлана Козак.
Введение коэффициента 3 подчеркивает стремление государства к повышению энергоэффективности и ответственности граждан за рациональное использование ресурсов, а также к обеспечению прозрачности расчетов за коммунальные услуги.
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
