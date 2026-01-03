Итоги работы севастопольского «Водоканала» в 2025 году

В 2025 году «Водоканал» выполнил комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности и качества коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения.

Всего предприятием переложено более 8 километров сетей, отремонтировано 57 объектов инженерной инфраструктуры и 48 единиц электро- и механического оборудования, 218 колодцев водопровода и канализации.

Особое внимание уделено обновлению важных элементов системы: заменено и отремонтировано более 2 тысяч единиц запорной арматуры и 236 пожарных гидрантов. На 12 ключевых объектах водоснабжения проведена модернизация насосного оборудования, включая монтаж нового агрегата и капитальный ремонт здания блока очистных сооружений с гидроизоляцией камер.

Обновление инфраструктуры охватило и села. На объектах водоотведения выполнены работы по замене устаревшего оборудования: на очистных сооружениях в селах Озерном и Тыловом, Северной стороны и других объектах. Приобретены три дизельные установки для возможности бесперебойной работы насосных станций. В Родном реализован проект по подключению дополнительного источника водоснабжения — близлежащего каптажа, с устройством камеры ультрафиолетового обеззараживания.

Специалисты завершили капитальные ремонты магистральных участков: 2,7 километра водопровода до Верхнесадового, 800 метров у Сухарного тоннеля и 183 метра напорного коллектора от канализационной насосной станции по улице Оптимистов.

Начато проектирование и строительство по расширению зон охвата централизованным водоснабжением. В Пироговке ведется строительство насосной станции второго подъема, реконструкция резервуара чистой воды объемом до 100 кубических метров и прокладка 870 метров новых сетей. Аналогичные работы начаты во Фронтовом по улице Подполковника Гузя, где также планируется установка насосной станции и строительство 350 метров водопровода.

В рамках реализации федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» предприятием проведена реконструкция участка водопровода в СНТ «Садовод» и строительство канализационной насосной станции на проспекте Античном. Благодаря этим работам качество услуг в сфере водоснабжения и водоотведения улучшится для проживающих в этих районах абонентов.

Выполнены работы по реконструкции водопровода по улице Седова и строительство новой канализационной насосной станции и сети водоотведения в районе улицы Амет-Хана Султана. Эта станция заменит устаревшую и обеспечит возможность подключения новых абонентов.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя