Британский журнал позвал проехаться по Крымскому мосту, в Киеве не оценили

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало совет читателям от британского журнала Good Housekeeping совершать поездки в Крым по новому железнодорожному мосту (по Крымскому мосту). Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook .

Несомненно, Крым стоит того, чтобы войти в число самых горячих турнаправлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией, — сказано в сообщении украинского посольства.

Ранее британский журнал опубликовал материал «Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году». В нем есть советы путешественникам о том, как путешествовать по России. Кроме прочего, там указывается, что в Крым теперь можно попасть поездом по новому Крымскому мосту.