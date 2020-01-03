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Британский журнал позвал проехаться по Крымскому мосту, в Киеве не оценили

Британский журнал позвал проехаться по Крымскому мосту, в Киеве не оценили

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:55 03.01.2020

Посольство Украины в Великобритании раскритиковало совет читателям от британского журнала Good Housekeeping совершать поездки в Крым по новому железнодорожному мосту (по Крымскому мосту). Соответствующее заявление опубликовано на странице дипломатического представительства в Facebook.

Несомненно, Крым стоит того, чтобы войти в число самых горячих турнаправлений 2020 года, но это территория, находящаяся под военной оккупацией, — сказано в сообщении украинского посольства.

Ранее британский журнал опубликовал материал «Неизведанная Европа: попробуй что-то новое в 2020 году». В нем есть советы путешественникам о том, как путешествовать по России. Кроме прочего, там указывается, что в Крым теперь можно попасть поездом по новому Крымскому мосту.

Британский журнал позвал проехаться по Крымскому мосту, в Киеве не оценили

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