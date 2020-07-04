Британский журнал The Guardian в восторге от крымской лаванды. Без политики, правда, не обошлось

Фотография знаменитого лавандового поля в Крыму попала в список лучших фотографий недели по версии британского журнала The Guardian. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил Алексей Мишин – директор предприятия, которому принадлежит крымская диковинка. Фотографию, сделанную крымским фотографом Алексеем Павлишаком, англичане подписали так: «Женщина наслаждается прогулкой по лавандовому полю теплым летним днем на спорной территории». Крупным шрифтом обозначили место: Бахчисарай, Крым.

Женщина – да. Теплый летний день – да. Спорный регион – ну нет! Это наш Крым, наш Бахчисарай, наше поле! И спорить на эту тему уже поздно, — прокомментировал текстовку Алексей Мишин на своей странице Facebook.

Тот факт, отмечают РИА Новости Крым , что даже чопорный британский таблоид не смог пройти мимо крымской достопримечательности, хозяев поля нисколько не удивил: судя по соцсетям, лавандовое поле в Тергеневке в этом году побило все рекорды по популярности в качестве фотозоны.

По словам директора фермы, даже в период действия ограничений из-за коронавируса на поле ежедневно приезжали около 10 тысяч человек – просто для того, чтобы сделать памятные фото и полюбоваться красотой «крымского прованса».

Лавандовый туризм – это самый удивительный туризм. Он тем же французам приносит 1,7 миллиарда евро в год при том, что бизнес на эфирном масле вполне неплохой, 50 миллионов, — говорит Алексей Мишин. – Это один из самых знаменитых видов агротуризма с точки зрения мировой статистики и по объему туристов.

Сейчас ажиотаж несколько спал — в первую очередь, из-за сильной жары. Но самые отчаянные все равно приезжают на поле ближе к вечеру. Доступ на поле владельцы не ограничивают – при условии, что и люди ведут себя аккуратно и не вредят посадкам.

В общем и целом, люди адекватны и понимают, что эта красота – большой, тяжелый и постоянный труд. Но всегда найдутся и те, кто считает, что это посажено специально для них, и может сорвать, выкопать, выдрать или сделать что-то еще неприятное для нас и для лаванды. Что-то в духе «Мы уже третий год к вам ездим, а вы до сих пор не пускаете нас на машине на поле!». Я не могу это объяснить – это свойство людей, — рассказывает Алексей Мишин.

Сегодня размер поля – 120 гектар. Фиолетовое ароматное покрывало будет расти и дальше – у фермы большие планы по расширению, хотя большая часть продукции идет на экспорт.

Крым в конце советского периода производил 100-140 тонн только лавандового масла, и большая часть использовалась в стране. Теперь, когда Крым производит в пиковый период 4-6 тонн лавандового масла, рынок страны мы можем точно заместить. То, что материковые предприятия покупают его из-за границы, удивительно, — цитирует РИА Новости Крым директора фермы. – Они забыли, что в Крыму есть такое направление, и мы можем обеспечить их на 100% этой ароматной целебной продукцией.