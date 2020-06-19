Будет ли «вторая волна» коронавируса в Крыму

Глава Крыма прокомментировал многочисленные сбщения на тему неизбежности осенней «второй волны» коронавируса. Он, в частности, выразил уверенность в том, что коронавирус с изобретением вакцины будет восприниматься как ОРВИ или простуда.

Сейчас только ленивый не говорит о «второй волне», то есть все рассказывают, что она будет. Я вообще говорю о том, что этот коронавирус будет жить с нами всегда. Никогда мы от него не избавимся, никогда он уже не уйдет. Это будет как ОРВИ после того, как будет изобретена вакцина, это будет обыкновенное заболевание, как простуда. Но он уже есть, все, и тут уже ничего не сделаешь, то есть будет меньше заболевших, больше заболевших, так или иначе просто надо научиться по этим правилам жить и работать, — сказал Глава Крыма.

Аксёнов подчеркнул, что благодаря дисциплине жителей полуострова и принятым мерам предосторожности на уровне федерального Правительства и Президента РФ в Республике Крым удалось сохранить относительно небольшое число заразившихся. Напомним, всего в Крыму выявлено 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией.