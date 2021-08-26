Букеты на 1 сентября или... Как учебный год начнёшь, так его и проведёшь

1 сентября, пожалуй, это единственный праздник, когда цветы в подарок уж точно ничем не заменишь. Традиции преподносить букеты педагогам в День знаний уже не один десяток лет, и как бы кто не пытался её «свернуть», ничего не получается — каждый год в первый день осени сотни тысяч учеников отправляются в школы с «цветочным разноцветием» в руках. Более того, особы впечатлительные уверены — насколько удачным (или неудачным) будет букет, таким и год выдастся. Хотите поспорить? Проверьте опытным путём, но, думаем, большинство на такой риск всё же не решатся. Потому — запоминаем и записываем основные рекомендации, которые помогут выбрать цветы на 1 сентября и не прогадать. Вы ведь хотите, чтобы у дитяти новый учебный год сложился максимально хорошо?

И вот вам первый лайфхак, из разряда тех, которые называют «Хорошее начало — половина дела». А именно: не откладывайте покупку цветов на утро 1 сентября. В этот день в цветочных магазинах уж точно будет ажиотаж, так что приобрести стоящий букет, да ещё и по адекватной цене, может и не удастся. Совет: 21 век на дворе! Поставьте себе на службу интернет-технологии и закажите цветы, выбрав идеальные, с доставкой на дом! Более того, именно так можно заполучить по-настоящему уникальный букет. Как? Помощь флористов, отмечают специалисты интернет-магазина STUDIO Flores, точно будет кстати. И помогут составить авторскую композицию, и дадут практические рекомендации, какие цветы будут «в тему», и как за ними ухаживать.

Скажете, какая разница, какие цветы дарить? Открываем секрет: есть такое понятие как «цветочный этикет», согласно которому под каждый праздник и «собираются» букеты из соответствующих случаю цветов. Естественно, 1 сентября — не исключение. Что же нужно иметь ввиду?

Цветы на 1 сентября — «дорого-богато», «лишь бы было» или…

Или!!! По большому счёту, все букеты, которые педагоги получают в День знаний можно разделить на две группы: купленные по принципу «Лишь бы было» и те, которые выбирались максимально тщательно. И вот это «тщательно» зачастую оказывается «минусом». Многие родители почему-то уверены, что букет, предназначенный учителю, должен быть «очень большим», «очень дорогим», «сдобренным» многочисленными украшениями и т.д. Ну… так, чтобы издалека было видно, кто здесь питает самую большую любовь к педагогу. Но! Правда в том, что это не только откровенный моветон, но и большая проблема для ребёнка, тем более, если речь идёт о первоклашке. Почему? Элементарно тяжело ему будет выстоять всю праздничную линейку с такой «клумбой» на перевес.

По поводу «лишь бы было»… Такие букеты также не лучший вариант развития ситуации. Уж поверьте, тот, кому адресованы цветы, всегда понимают, с каким настроением они покупались. Не ставьте в неудобное положение своего ребёнка — он должен быть довольным всем в этот день, а цветы — важная составляющая праздника.

Что делать? Искать «золотую середину». Не знаете как и где? Ещё раз — обратитесь за помощью к флористам. В целом же, говорят в интернет-магазине STUDIO Flores, подбирая цветы к 1 сентября, стоит придерживаться следующих основных правил:

букет должен быть компактным, без лишней мишуры, бумаги и т.д. Помните: лаконичность = стиль;

цветы не должны быть хрупкими и чрезмерно нежными, как и их упаковка. Праздничные линейки, как правило, дело не быстрое, плюс — детская суета, а букет ведь должен «дожить» не только до торжественной передаче учителю, но и простоять ещё н-ное количество постпраздничных дней;

лучше не дарить цветы с сильным ароматом — аллергики, остро реагирующие на запахи, наверняка, на празднике найдутся. Лучше отказаться и от цветов с пыльцой — могут испачкать одежду, ну и аллергикам такие растения тоже «не показаны»;

точно не стоит дарить совсем уж минималистичные букеты — одну розу, к примеру. Такой презент точно будет выбиваться из общего подарочного ряда, и не в вашу пользу.

Позволительно ли преподносить в дар букеты, которые можно определить как нестандартные? Если они лаконичные, оригинальные, но не кричащие, без лишнего пафоса, то — разумеется. Букеты в таком формате точно будут уместными:

Цветы на 1 сентября — розы, гладиолусы, экзотика…

Какие цветы дарить? Традиционно, букеты на 1 сентября составляют из осенних видов растений. В фаворе — гладиолусы, астры, георгины, хризантемы, герберы. Однако, в последнее время эти нормы — уже не догма. Благодаря профессиональным флористам, ассортимент «праздничных цветов» весьма расширился, и возможность удивить однозначно упускать не стоит. Главный момент — избегать «несочетаемых сочетаний» и слишком пёстрых оттенков.

И ещё — подбирать цветы следует и с учётом того, кому будете букет преподносить.

Если педагог — мужчина, то отдайте предпочтение:

гвоздикам, каллам, хризантемам.

Если учитель — женщина, то идеальной, в частности, будет композиция из:

роз, орхидей, камелий, лаванды.

При этом цвет тоже важен: розовый традиционно ассоциируется с юностью и скромностью (подойдет для молодой учительницы), белый — говорит о чистоте намерений, а насыщенный красный и бордовый далеко не всегда ассоциируются со страстью, они также позволяют рассказать о признательности и уважении, — отмечают специалисты интернет-магазина STUDIO Flores.

иллюстрации: каталог интернет-магазина STUDIO Flores