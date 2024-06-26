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Был у джанкойца ВАЗ… да сплыл, ибо нечего пьяным на авто рассекать
Фото: прокуратура РК

Был у джанкойца ВАЗ… да сплыл, ибо нечего пьяным на авто рассекать

Опубликовал: CrimeaPRESS в Суды Крыма 21:10 26.06.2024

У жителя Джанкойского района за вождение в состоянии алкогольного опьянения конфискован автомобиль ВАЗ.

В суде установлено, что мужчина, будучи привлеченным к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в марте 2024 года после употребления алкоголя стал управлять автомобилем ВАЗ 21063. Двигаясь вблизи села Медведевка, злоумышленник был остановлен должностными лицами дорожно-патрульной службы, – рассказали в суде.

Джанкойский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года. Ну а верный ВАЗ – в доход государства.

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