Быстрые займы в Интернете. Опыт Латвии

Займы в Интернете – сервис сравнительно новый и популярный. Однако зачастую каждый ресурс, финансовая организация ставят различные условия, не всегда весь процесс проводится в режиме онлайн, иногда клиентов отпугивают высокие проценты платежей. В этом плане интересен опыт Латвии, а именно сервиса VIA SMS. Тут уж все денежные операции проводятся в режиме онлайн, максимально прозрачно и выгодно для клиентов.

VIA SMS — как получить деньги

Первый шаг – стандартный. Переходим на сайт VIASMS.lv. Навигация портала удобная и наглядная. Первое, на что обращаешь внимание – линейка онлайн-калькулятора, дающая предварительное представление о возможных суммах займа, сроках, процентах и вариантах возврата. Обратите внимание, первый месяц проценты не начисляются. Но денежные вопросы суеты не терпят, поэтому, прежде чем подавать заявку, переходим в раздел «Продукты». Сервис VIA SMS предлагает такие варианты получения денег:

платежная карта с кредитной линией,

денежный кредит до 12 месяцев,

эластичный быстрый заем.

Кредитка SAVA.card – обычная карта, на которой открыта кредитная линия до трех тысяч евро. Она возобновляемая – возврат денег автоматически делает их снова доступными. Преимущество очевидное – по одному договору деньгами можно пользоваться многократно. Такую карту принимают везде (как минимум, там, где при оплате используют MasterCard).

Денежный кредит от VIA SMS – это сумма до 3 000 евро на счет клиента. Идеальное решение для бизнеса и необходимого дополнительного финансового вливания. Срок – от 6 до 12 месяцев, оплата равными частями ежемесячно.

Эластичный заем – популярная услуга получения «быстрых денег». Деньги на счет клиента перечисляются буквально в течение 15 минут после оформления договора. Оплата гибкая. Тот самый вариант, когда некая сумма нужна прямо «здесь и сейчас».

Подчеркнем, такие финансовые операции прозрачные и официальные. Сервис VIA SMS имеет соответствующую лицензию, в его пользу говорят опыт работы, репутация, отзывы клиентов. Для получения займа оформляется договор, в котором четко прописаны все условия и нюансы. При первом обращении на портал необходимо указать ФИО, персональный код, номер телефона. Есть и обязательные условия. Нужно:

быть жителем Латвии,

соответствовать возрастному критерию «от 20 до 70»,

не иметь долгов по кредитам, нарушений финансовых обязательств и просроченных платежей.

Любопытный и такой опыт: как онлайн-сервис в точности и моментально узнает номер банковского счета (на который будут перечислены деньги). При регистрации для первого займа клиент перечисляет 0,01 евро именно со своего личного счета. При повторном обращении уже достаточно только кода активации из полученного СМС.

Удобно? Быстро? Честно? Остались вопросы? Обязательно загляните в раздел «ЧаВо». Там есть ответа на самые задаваемые «как» и «почему». Также можно обратиться за онлайн-консультацией в чат сервиса viasms.lv.