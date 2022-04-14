Быстрые займы: где искать, как получить — путеводитель для потенциальных заёмщиков

И не найдёшь сегодня, пожалуй, россиянина, который не столкнулся бы с финансовыми проблемами. В той или иной мере, но для большинства вопрос — «Где взять деньги здесь и сейчас на разрешение текущих проблем?» — является насущным каждый день. Все выходят из ситуации по-разному, однако, говорят эксперты, на данный момент один из самых популярных выходов из положения — это займы в МФО. Причём, как правило, речь идёт об онлайн-кредитовании. Благо такого рода сервисов на просторах Интернет нынче огромное число. Впрочем, именно этот момент зачастую и портит «картину» — мошенников, «греющих руки» на тех, кому срочно нужны деньги, развелось пруд-пруди. Потому всем потенциальным заёмщикам специалисты рекомендуют относится к процессу поиска МФО ответственно, «не кидаться» на первых попавшихся, доверять исключительно тем, кто имеет соответствующую репутацию и оправдывает её на деле. И — да: на российском рынке финансовых услуг такие организации действительно есть.

Хорошая новость и в том, что сегодня нет необходимости самостоятельно «сёрфить» по Интернету в поисках надёжного кредитора. Инструмент придуман: действуют агрегаторы, собирающие на своих площадках предложения от компаний, ориентированных на предоставление займов. Принцип работы максимально прост — пользователи получают исчерпывающую информацию о том или ином МФО (что важно — действующем легально, под контролем надзорных органов!), и их предложениях. Причём самые выгодные из них «лежат на поверхности». Такие, к примеру, как быстрый займ на карту без процентов.

Быстрые займы — что нужно знать

Насколько сегодня востребованы быстрые займы? По статистике, каждый третий россиянин намеревался воспользоваться такими деньгами, а каждый седьмой это делал. И когорта тех, кто таким образом решает финансовые проблемы, с каждым днём растёт. Такая востребованность объясняется просто: МФО более лояльно относятся к своим клиентам, если сравнивать их с банками. Условия получения и использования займов у большинства такого рода организаций максимально просты. Причём этот перечень чаще всего исключает главные «камни преткновения», из-за которых банковские кредиты доступны очень и очень немногим.

Принципы работы МФО

Основные моменты, на основании которых сотрудничают МФО (большинство) с клиентами:

заявки на микрозаймы оформляют онлайн;

сроки рассмотрения заявки до 15 минут (в банке процедура занимает в лучшем случае — 3-5 дней. Почувствуйте, как говорится, разницу), а в подавляющем числе случаев — мгновенно;

оформить займ можно круглосуточно;

беспроцентные периоды.

Что касается «камней преткновения», наличие которых однозначно закрывает дорогу в банк за кредитом. Речь идёт о том, что банковский займ в обязательном порядке подразумевает, что заёмщик официально трудоустроен (и определённый срок должен проработать на одном предприятии) и может подтвердить свои доходы (которые… опять-таки… должны быть не ниже определённого уровня). В МФО же чаще всего в перечне требований к заёмщику эти пункты отсутствуют. Есть такие документы? Разумеется, их наличие увеличивает шансы на получение займа, но не более.

Кто может претендовать на быстрый займ в МФО?

Список широк и ограничен лишь несколькими рамками:

нужно быть гражданином Российской Федерации (при оформлении займа главный документ — паспорт). Вторым документом, удостоверяющим личность, который также могут запросить, может являться — СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение, пенсионное свидетельство и т.д.;

быть в возрасте от 21 года (а нередко и от 18 лет);

быть в полной мере дееспособным.

Как заёмщик получает деньги?

Первое, что здесь стоит отметит: после одобрения заявки уже состоявшийся заёмщик получает средства в считанные минуты. Чаще всего никуда за ними ходить не нужно — всё происходит опять-таки онлайн. МФО работают с такими способами «передачи» денег:

на практически любую банковскую карту;

на банковский счёт;

на виртуальную карту платёжных сервисов;

через систему Contact;

через «Золотую корону»;

переводом;

на телефон;

доставка на дом.

Ну и, разумеется, на электронные кошельки. В том числе перечисляются займы на QIWI-кошелёк. И это один из самых, к слову, любимых способов получения денег заёмщиками от МФО.

Минусы займов от МФО

Было бы нечестно их не озвучить. Однако, суть здесь в одном — не нарушайте условий договоров и минусы не заметите. Что к ним относится?

штрафы за просрочку платежей (так и банки довольно требовательны к должникам);

ограничения по сроку и суммам финансирования. На годы (как в банке) займ растянуть не удастся и взять миллионы тоже.

часто высокая процентная ставка (особенно, когда идёт речь о просрочке).

При этом в большинстве МФО предупреждают: есть проблемы с выплатами — не стоит скрываться, скажите об этом честно, будет найден путь разрешения ситуации.

В каких случаях займы от МФО — идеальное решение финансовых задач?

Тут скажем: оказавшись на «финансовом дне», пользоваться займами по принципу «Здесь перехвачу — там заткну и так по кругу» точно не стоит.

А вот помощь МФО будет более, чем уместной, если деньги… что называется… нужно «перехватить» — до зарплаты, для срочной покупки, для того, чтобы «прикрыть небольшую дыру». При этом есть ясность, что в ближайшее время (по истечению срока займа) вы сможете вернуть деньги, как это прописано соглашением с МФО.

Но! Ещё раз: сотрудничать можно только с микрофинансовыми организациями, значащимися в соответствующем реестре Центробанка. Это гарантия того, что все процессы будут идти в рамках законодательства.

Важно: уже упомянутые выше агрегаторы финансовых услуг на своих площадках представляют только легальные МФО (тщательно проверяют их данные и репутацию), что является самым, пожалуй, веским поводом брать займы именно через такие сервисы.