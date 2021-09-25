Бытовая техника для дома. Где купить в Крыму?

Если вы у себя дома, то оглянитесь вокруг — сколько приборов, обеспечивающих ваш быт и делающих его комфортным, насчитали «на глазок»? А если пройтись по другим комнатам, заглянуть в ванную и на кухню? Добрый десяток, дюжину или и того больше? Вот именно поэтому специалисты отмечают: сегодня нашу жизнь во многом «делают» всевозможные гаджеты. От совсем небольших представителей этого семейства до весьма внушительных — без тех же холодильников, согласитесь, сложно представить каждодневность. Но вот проблема: далеко не всегда есть возможность найти подходящее устройство, которое бы в полной мере отвечало «золотой середине» в рамках соотношения «цена — качество». Крымчанам достаётся в этом плане вдвойне: местные магазины, как правило, не балуют покупателей разнообразным модельным рядом чего бы то ни было, да ещё и завозят продукцию довольно ограниченного круга самых ходовых брендов, что, естественно, вовсе не гарантирует стопроцентное качество товаров.

Что говорят по этому поводу специалисты? А они идут в ногу со временем и советуют активнее пользоваться благами цивилизации. В частности, сетью Интернет. Говорят, онлайн-площадки однозначно выигрывают у своих «оффлайн-коллег»… как минимум… по двум параметрам:

ассортимент — в виртуальных магазинах он априори в разы больший;

цена товаров, которая может быть на порядок ниже, чем «в реальности».

Так, к примеру, интернет-магазин TOPSTO предоставляет к покупке бытовую технику в Симферополе практически всех мировых производителей.

TOPSTO в Крыму — что покупаем?

Да всё! Иначе и не скажешь… Каталог интернет-магазина весьма обширен — представлены все виды техники, которую мы в большей или меньшем мере используем в быту. Как-то:

для кухни — чайники, микроволновки, холодильники, тостеры, кофеварки, очистители воды, плиты, посудомоечные машины, блендеры, мясорубки и т.д.;

для обеспечения комфорта в быту — пылесосы, телевизоры, утюги, стиральные машины и другое;

компьютерная техника, а также -аудио, -видео, -фотогаджеты;

для ухода за собой — фены, массажёры, эпиляторы, бритвы, машинки для стрижки..;

оборудование с пометкой «здоровье» — термометры, ингаляторы, ирригаторы, пульсометры;

климатическая техника и сантехника.

Впрочем, TOPSTO — это не только всевозможная техника. Это ещё и:

«бытовая мелочь», вроде гладильных досок и сушилок, бытовой химии, разнообразных аксессуаров и т.д.;

товары для детей;

спорттовары;

продукты питания;

автотовары;

товары для бизнеса;

Другими словами, это тот самый магазин, сотрудничая с которым, из дома можно не выходить, но приобрести в этот самый дом всё самое необходимое.

TOPSTO в Крыму — как покупаем?

Схема покупки проста: необходимые товары заказываются и оформляются через личный кабинет. Доставка, разумеется, есть. Причём главная особенность — получить покупку можно в любом городе Крыма. Как в крупном — в Симферополе, Севастополе, Ялте и т.д., так и в сельской зоне региона. Причём это может быть:

индивидуальная доставка,

товар можно забрать по пути следования курьерской машины,

в пункте выдачи.

«Подстраивается» TOPSTO под своих покупателей и в том, что касается способов оплаты. Это может быть оплата банковской картой, наличный расчёт, безналичный расчёт. И, наконец, готов сотрудничать интернет-магазин и с теми, кто не готов платить «здесь и сейчас», но в покупке того или иного товара нуждается:

Возможна покупка в кредит. Срок до 12 месяцев. Сумма кредита от 1500 до 150000 рублей. Онлайн оформление за 15 минут. Кредит доступен на все группы товаров, — отмечают сотрудники TOPSTO.

TOPSTO в Крыму — акции, скидки, сервисы



TOPSTO — однозначно максимально клиентоориентированный интернет-магазин. Ежемесячно проводятся акции, объявляются скидочные кампании на те или иные виды товаров, распродажи, расширяется программа лояльности. Плюс: торговая площадка в прямом смысле слова не бросает своих клиентов, если им нужна помощь. Действуют сервисы, которые зачастую оказываются весьма кстати при покупке той же бытовой техники, а именно: установка и её ремонт, когда возникает такая необходимость, сертифицированными мастерами.

Ну и разумеется:

В интернет-магазине TOPSTO предлагаются только высококачественные товары, на которые обязательно распространяется гарантия, — подчёркивают в компании.