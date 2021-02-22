Бытовые гаджеты — какие из них точно не стоит покупать новыми

Правда современной жизни: жителям больших и малых городов всего мира на данный момент просто невозможно представить свою каждодневность без бытовых гаджетов. Другими словами, дожили мы уже уже до момента, когда выдумка стала реальностью и «вкалывают роботы, а не человек». По статистике, в среднестатистической квартире можно обнаружить дюжину самых разных технических устройств, обеспечивающих комфорт. Прибавьте сюда все гаджеты, посредством которых мы общаемся с этим миром, и поймёте, насколько завязаны мы сегодня на эти «бездушные создания». Но есть у этого факта и вторая сторона вопроса: вся эта техническая «братия» стоит денег. Более того, в погоне за статусностью мы ещё и готовы выкладывать за них огромные деньги. И часто не за суперумную «начинку», а за бренд.

Эксперты, конечно, поговаривают, что жители постсоветского пространства так падки на дорогую бытовую технику из-за дефицитного прошлого. Дескать, после тяжёлого детства, когда однокассетный магнитофон для многих был пределом мечтаний, во «взрослом возрасте» погоня за вещами по принципу «дорог-богато» — норма. Но! Те же эксперты отмечают: всё чаще наблюдается обратная ситуация, когда мы не гонимся за статусностью и не переплачиваем за громкие имена, зачастую ввязываясь для этого в кредиты, а делаем ставку на работоспособность гаджетов. Именно поэтому, подчёркивают специалисты, рынок б/у техники набирает обороты. Тем более, техника со статусом «бывшая в употребление» сегодня по факту таковой зачастую является лишь номинально. Так, Айфон 11 б/у в Киеве по адекватным ценам и в идеальном как техническом, так и косметическом состоянии можно приобрести в интернет-магазине «Твой Gadget” (с гарантией и обязательствами продавца вернуть деньги покупателю в случае неисправности аппарата!). Здесь нужно сказать «спасибо» любителям новинок, потому как именно они пополняют гаджетами торговые площадки такого рода, сбывая их в кратчайшие сроки после покупки, польстившись на очередную «премьеру» именитого бренда. И отдают в «хорошие руки», как правило, на порядок-два дешевле той цены, которая значилась на изначальном ценнике.

Какие же гаджеты точно не стоит покупать новыми? И с точки зрения экономии средств, и с точки зрения их функционала? Надо сказать, что перечень таковых довольно обширен. В частности:

смартфоны. Это та техника, цена которой падает стремительно сразу же после покупки. И это та техника, производители которой с завидным постоянством штампуют новинки. Так что на рынок б/у эти гаджеты попадают, как правило, в отличном состоянии за нормальные деньги. Правда в том, что новинки мало чем серьёзно концептуально отличаются от предыдущих версий. Так зачем переплачивать?

телевизоры. И здесь ничего кардинально нового за последние два-три года производители не придумали. Вопрос тот же — зачем переплачивать?

утюги. Как говорится — без комментариев. Суперсовременные новинки — уже поверьте — сами также не гладят, как и их коллеги предыдущего поколения, но стоят часто запредельных денег. Купите утюг б/у, а на сэкономленные деньги приобретите постельное бельё хорошего качества, чтобы гладить доводилось меньше.

овощерезки, миксеры, вафельницы, тостеры, кофеварки, блендеры. Здесь суть в том, что это «расходный материал» на кухне. И если вы активный повар, то менять их по причине поломок… скорее всего… доведётся часто. Ну, согласитесь, отправить в чулан недорогой гаджет будет менее обидно, чем дорогущий комбайн, не выдержавший вашего кулинарного напора.

Но! При всех плюсах покупки б/у техники стоит учитывать такой момент: приобретать её необходимо на площадках, дающих гарантию на свой товар! То есть — отвечающих за его исправность и качество. Хорошая новость в том, что в Интернет сегодня таких предложений много. Нужно лишь знать, где искать.