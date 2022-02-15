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Фото: evrensel.net

Бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову продлили срок содержания под стражей

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 14:55 15.02.2022

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил срок содержания под стражей бывшему вице-премьеру Крыма Владимиру Серову до 17 мая, сообщили во вторник в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Ленинским районным судом Ростова-на-Дону продлен срок содержания под стражей Серову Владимиру Николаевичу, бывшему вице-премьеру правительства Республики Крым по 17 мая 2022 года включительно, — цитирует сообщение ТАСС.

Как уточнили в пресс-службе, Серов обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ, в том числе по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество» ) и ч. 1 ст. 285 («Злоупотребление должностными полномочиями).

О задержании Серова сообщалось в декабре. По данным источника ТАСС в силовых структурах, в 2019 году было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291.1 УК РФ («Обещание или предложение посредничества во взяточничестве»), он скрывался от следствия. Речь идет о посредничестве в решении вопроса с оформлением земельного участка в курортной зоне в Судаке, при обыске дома у Серова был найден паспорт гражданина Украины на его имя.

Осенью 2021 годы в Крыму свои посты покинули несколько чиновников. Трое из них — бывший заместитель председателя совета министров Крыма Евгений Кабанов и бывший министр строительства и архитектуры региона Михаил Храмов, а также экс-министр культуры Вера (Арина) Новосельская — находятся под следствием. Также посты оставили главы администраций нескольких муниципалитетов, в отношении нескольких муниципальных чиновников проводились следственные действия.

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