Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Прокуратура Крыма и Севастополя | Бывший начальник участка предприятия «Вода Крыма» ответит за смерть электромонтера

crimeapress_news



реклама в крыму
Бывший начальник участка предприятия «Вода Крыма» ответит за смерть электромонтера

Бывший начальник участка предприятия «Вода Крыма» ответит за смерть электромонтера

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:46 02.12.2021

В Красногвардейском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смертельное травмирование электромонтера ГУП РК «Вода Крыма». Бывший начальник участка по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь начальником участка по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, допустил их нарушения, вследствие чего на 59-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала упала вышедшая из зацепа металлическая труба. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы, куда был доставлен после происшествия, — рассказали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.

Бывший начальник участка предприятия «Вода Крыма» ответит за смерть электромонтера

Комментарии для сайта Cackle

Новости Крыма сегодня

Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.