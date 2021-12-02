Бывший начальник участка предприятия «Вода Крыма» ответит за смерть электромонтера

В Красногвардейском районе прокуратура направила в суд уголовное дело о нарушении требований охраны труда, повлекшем смертельное травмирование электромонтера ГУП РК «Вода Крыма». Бывший начальник участка по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что обвиняемый, являясь начальником участка по ремонту и обслуживанию сетей водоснабжения, на которого были возложены обязанности по соблюдению требований охраны труда, допустил их нарушения, вследствие чего на 59-летнего электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования филиала упала вышедшая из зацепа металлическая труба. От полученных травм потерпевший скончался в реанимационном отделении районной больницы, куда был доставлен после происшествия, — рассказали в прокуратуре.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным обвинительным заключением уголовное дело направлено в Красногвардейский районный суд для рассмотрения по существу.