Центр управления регионом в Севастополе подвел итог года работы

Напомним, в 2020 году Центры управления регионом по всей стране открыли по инициативе Президента Владимира Путина. ЦУР занимается обработкой и анализом обращений жителей к властям через интернет: в социальных сетях и через сервис «Госуслуги. Решаем вместе». За год севастопольцы написали почти 93 тысячи вопросов и предложений. Больше всего в течение года горожан волновало всё, что связано с коронавирусом, а также ремонт дорог и благоустройство. Количество сообщений, поступивших через интернет за это время, примерно в 1,5 раза превысило количество обращений в традиционном «бумажном» виде. Используя функционал ЦУР, Правительство Севастополя смогло сократить максимальное время ответа на обращения граждан через «Госуслуги. Решаем вместе» с 30 до 14 дней. С января 2022 года срок составит всего 7 дней. А ответы по теме коронавируса дают в срок от 1 до 3 суток. В соцсетях среднее время реагирования уменьшилось с 8 до 3 часов 40 минут.

Еще в 2019 году я поручил руководителям департаментов, госучреждений Севастополя реагировать на вопросы жителей в социальных сетях. Год назад, открыв по поручению Президента у нас в городе ЦУР, мы получили эффективный инструмент, с помощью которого можем быстро и чётко обнаруживать проблемные места и столь же оперативно реагировать. Эта работа полностью отвечает интересам севастопольцев, которые видят и знают, что власть с ними на прямой связи, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя губернатора Михаила Развожаева.

В сутки ЦУР обрабатывает в среднем 250 вопросов и предложений горожан. Теперь человеку не нужно задумываться, в какую инстанцию обращаться — ЦУР свяжется с ответственными, которые возьмут сообщение в работу, а при необходимости организует межведомственное взаимодействие.

Оперативная аналитика ЦУР дает органам власти информацию для принятия решений. На основе интернет-обращений жителей в Севастополе приводят в порядок дворы и улицы, оперативно восстанавливают уличное освещение, ликвидируют акты вандализма, корректируют график работы транспорта и врачей.

В течение года по результатам анализа повторяющихся тем в обращениях граждан в Севастополе ЦУР разработал чат-боты: виртуальные помощники в Viber и Telegram, которые отвечали на частые вопросы, например, по теме вакцинации или переписи населения. Летом в первой городской больнице был развернут временный мобильный офис МФЦ, специалисты которого помогали севастопольцам разобраться с оформлением сертификата о вакцинации.

Кроме того, ЦУР работает над выявлением фейковых сообщений в соцсетях, консультирует сотрудников госучреждений, чтобы ускорить их взаимодействие с людьми в сети.

Справочно:

Интернет используют 86 % севастопольцев, при этом 70% горожан – активные пользователи соцсетей. Обратиться к городским властям можно, написав сообщение в официальных аккаунтах Правительства Севастополя или на платформе «Госуслуги.Решаем вместе».

Для людей старшего возраста, которым сложно разобраться в работе интернет-площадок, департамент цифрового развития по предложению ЦУР организовал возможность подачи электронного обращения во всех МФЦ города.