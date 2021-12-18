Центрифужные пробирки — лабораторная практика без них невозможна. Виды и особенности

Ну что может быть сложного в столь простой лабораторной «посуде» как пробирка — спросят несведущие? Да всё непросто! — ответят специалисты. И это действительно так. Суть в том, что такого рода сосуды в современных условиях производители постоянно вынуждены совершенствовать, подстраивая под насущные требования тех, кто их использует в своей работе. Меняются технологии производства пробирок, материалы, эксплуатационные характеристики и т.д.

Что же из себя на данный момент представляют центрифужные пробирки, и где применяются наиболее активно?

Центрифужные пробирки — из каких материалов производят

На день сегодняшний основные материалы для производства центрифужных пробирок — стекло и полимеры. Разумеется, и у одного, и у другого материала есть как явные преимущества, так и недостатки. Так:

стеклянные пробирки максимально устойчивы к воздействию химических веществ. Их можно использовать многократно. В том числе и за счёт того, что стекло максимально просто стерилизуется. Ещё один большой плюс: визуальная открытость, что позволяет полностью контролировать процессы, происходящие в пробирке. Минусы? Стекло, как правило, хрупкий материал, так что и пробирки из него требуют сверхбережного отношения.

плюсы полимерных пробирок в том, что они имеют лёгкий вес, а также не боятся лишних действий со стороны оператора — упав, не разобьются точно. Кроме того, считается что такие пробирки более приспособлены к работе в строгих стерильных условиях, чем стеклянные. А также их проще утилизировать. И — да: их стоимость ниже, чем стоимость их «коллег-стекляшек».

Центрифужные пробирки — применение

Скажем так: сегодня ни одна лаборатория в мире не обходится без пробирок. Что касается непосредственно предназначенных для центрифуг, то они используются в таких сферах как:

фармацевтика,

микробиология,

химия,

иммунология.

Такое разнообразие определяется и тем, что ассортимент пробирок велик: они различаются между собой не только материалом изготовления, но и формой, размерами, объёмом, диаметром, степенью герметичности, крышками, наличием или отсутствием градуировки и т.д.

Центрифужные пробирки — как выбрать

Какие пробирки лучше? На этот вопрос чёткого ответа просто нет. Дело в том, что перманентый процесс совершенствования позволяет создавать всё новые виды этих изделий. К примеру, на рынке уже представлены стеклянные сосуды, которые обладаютповышенной ударопрочностью и термостойкостью, так что угроза их повреждения минимальна.

При этом производители научились делать пробирки из полимеров полностью апирогенными (гарантируется отсутствие бактерий и т.д. в любом состоянии (жизнеспособных и погибших), что позволяет их использовать при изготовлении тех же лекарств, где любая самая незначительная «примесь» недопустима.

В целом же, как показывает практика, пользователи такого рода продукции всё чаще отдают предпочтение пробиркам из полимеров. И по той, в частности, причине, что большинство мировых производителей делают акцент на этом материале, предлагая широкий ассортимент именно таких товаров.

Большой выбор позволяет подобрать готовые решения для проведения разных видов исследований. В продаже есть как стерильные варианты, которые не нужно стерилизовать перед использованием, так и нестерильные. Представлены версии с юбкой устойчивости и без юбки, с крышкой для герметичного закрывания и без нее. Многие сосуды имеют устойчивые к стиранию рельефные деления, которые упрощают определение объема содержимого, — отмечают специалисты компании «Пять Капель» (интернет-магазин товаров для химических процессов).

Впрочем, здесь важно отметить и такой момент: из какого бы материала не были изготовлены центрифужные пробирки, смысл в одном — они должны быть априори качественными. Иначе преимущества ни одного, ни второго вида будут нивелированы.

На день сегодняшний лидерами-производителями центрифужных пробирок считаются итальянские компании. Главные отличительные особенности их продукции:

сосуды максимально устойчивы к воздействию, так что могут использоваться даже при работе с потенциально опасными биоматериалами;

автоклавируются пробирки стандартно, без особых требований к режиму.

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