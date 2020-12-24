Центробанк России: севастопольцы сдали финансовый зачёт

Во всероссийском финансовом онлайн-зачёте, который проходил с 7 по 18 декабря, участвовали 2582 севастопольца, в том числе – около 300 предпринимателей. Больше 60% из них сдали его успешно, ответив правильно на 20 и более вопросов из 30. При этом в прошлом году в финзачете участвовали немногим больше 1300 жителей города-героя, и успешно тогда прошли его 110 человек.

Нынешний зачет делился на два блока – для предпринимателей и для иных посетителей. В каждом предлагалось ответить на вопросы двух уровней сложности: базового и продвинутого – на выбор участников. Можно было проверить свои знания почти во всех финансовых сферах, от грамотного формирования личного бюджета до инвестиционных стратегий, — отмечают в пресс-службе Отделения Севастополь Центрального банка Российской Федерации.

Наиболее сложными оказались вопросы по валютному контролю, налогам, инвестициям, простыми — финансовому мошенничеству и кибербезопасности.

Проект уникален тем, что в легкой, а иногда даже и в азартной форме дал возможность многим самостоятельно проверить свои знания в такой серьезной теме, как финансы. По сути, это было тестирование себя в том, с чем сталкивается каждый из нас в реальной жизни — банки, денежно-кредитная политика, защита своих сбережений, безопасное использование финансовых инструментов, страхование и пенсионные накопления. Выяснив наиболее провисающие темы, становится понятно, на что в дальнейшем нужно обратить свое внимание особо, — говорит управляющий Отделением Севастополь Центрального банка Российской Федерации Михаил Бежан.

В третьем Всероссийском зачете по финансовой грамотности приняли участие около 450 тысяч человек. Самыми активными участниками стали жители Республики Татарстан, Московской, Ростовской, Рязанской и Белгородской областей, а также Санкт-Петербурга.