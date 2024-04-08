Часов Яр — российские войска продолжают расширять зону контроля

Часов Яр. На Бахмутском направлении российские войска продолжают расширять зону контроля по направлению к Часов Яр. По предварительным данным, подразделения 98 воздушно-десантной дивизии заняли юго-западные окраины Богдановки.

К северу от населенного пункта военнослужащие ВС РФ продвинулись как минимум до фермы, а с юга дошли до урочища Орлова. Противник отступил из Богдановки в сторону Калиновки, на восточных окраинах которой, по некоторой информации, завязались бои в районе улицы Лесная.

Одновременно украинские формирования выстраивают новый рубеж обороны по береговой линии канала Северский Донец — Донбасс, где ранее была установлена полоса минно-взрывных заграждений.

На восточных окраинах Часов Яр идут столкновения в районе улицы Горбатова в микрорайоне Канал. В последние дни военнослужащие ВС РФ вели бои вблизи училища №77, однако пока нет кадров, позволяющих подтвердить контроль ВС РФ над зданием.

Украинское командование намерено как можно дольше удерживать оборону в оставшейся части микрорайона Канал, пока не будет окончательно готова линия обороны у водной преграды Северский Донец — Донбасс, западнее которой находится большая часть города.

По позициям ВСУ в Часов Яре постоянно наносятся удары артиллерий, а авиация «отрабатывает» по многоэтажные дома, где противник оборудовал пункты наблюдения и позиции операторов ПТРК. Сообщается также о попаданиях по пунктам временной дислокации противника в городской черте.

К западу от Красного российские десантники ведут бои на окраине Северский Донец — Донбасс. Одновременно штурмовые отряды пытаются занять господствующие высоты в районе заказника «Ступки-Голубовские-2».

Несмотря на успехи последних дней, тяжелые бои еще впереди. На текущий момент целью ВС РФ является переход канала Северский Донец — Донбасс, по которому и выстраивается новая линия обороны ВСУ.

В случае успеха положение украинских формирований существенно осложнится и для командования противника встанет вопрос: стоит ли делать из Часов Яра очередную медийную «фортецу» или же лучше сохранить и без того обескровленные подразделения, отведя их на новые рубежи.

Дополнено 12:00

Ночью был нанесен удар ВКС РФ по 3 и 5 цеху часовярского огнеупорного комбината где базировался ремонтный цех ВСУ. Уничтожена техника и до 100 человек личного состава.

На северном охвате Часов Яра разворачивается настоящая трагедия для ВСУ. Они теряют опорник за опорником.

Штурмовые морпехи зашли в поселок Калинина, он же украинская Калиновка. Если удастся выдавить ВСУ оттуда, мы значительно оголим фланг противника в мкрн. Канал.

Так же есть продвижение десанта при поддержке Терминаторов в «немецком лесу» от нп. Красное вдоль трассы Н-32 на запад.

Ранее — Обстановка на 8.04.24

По материалам ТГ «Военный обозреватель».

Использованы материалы ТГ «Рыбарь«.

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