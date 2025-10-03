Прямо сейчас:
Частный юрист из Джанкоя мошенничал, когда оказывал услуг. Теперь пойдёт под суд

03.10.2025

Главным следственным управлением СК России по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении жительницы Джанкоя. Она обвиняется в мошенничестве и подделке официальных документов (ч. 2 ст. 159, п. «б» ч. 4 ст. 327 УК РФ).

Следствием установлено, что в мае 2023 года житель Джанкоя, имея гражданский правовой спор, рассматриваемый в судебном порядке, обратился к частному юристу для представления его интересов, выдав женщине соответствующую доверенность. Фигурантка ввела потерпевшего в заблуждение, сообщив о необходимости передачи ей денежных средств для последующего внесения их на депозитный счет суда. После получения денежных средств злоумышленница распорядилась ими по собственному усмотрению, причинив гражданину ущерб на сумму более 150 тысяч рублей. Чтобы скрыть мошеннические действия, частный юрист подделала решение суда, внеся в него сведения о наличии денежных средств на депозитном счете госучреждения, переданных потерпевших ранее, — отмечают в пресс-службе ведомства. 

Проведен весь комплекс необходимых следственных действий, от фигурантки получены признательные показания, собрана достаточная доказательственная база.

Расследование уголовного дела завершено, оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

источник: пресс-служба Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю

