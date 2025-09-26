Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Следственный комитет Крыма и Севастополя | В Севастополе бывший заместитель гендиректора стройфирмы пойдёт под суд — погиб рабочий
Новости Республики

В Севастополе бывший заместитель гендиректора стройфирмы пойдёт под суд — погиб рабочий

Опубликовал: КрымPRESS в Следственный комитет Крыма и Севастополя 15:06 26.09.2025

Следственными органами СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя генерального директора одной из строительных фирм, расположенных на территории Севастополя. Он обвиняется в нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекших по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК РФ).

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что на заместителя генерального директора строительной фирмы были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности, требований охраны и организации труда, трудовой и производственной дисциплины при производстве строительно-монтажных работ. Так, к выполнению штукатурных работ при возведении объекта в районе Парка Победы был допущен 46-летний рабочий. Из-за отсутствия защитного и страховочного ограждения, а также страховочного каната, мужчина упал с перекрытия высотой более семи метров, получив травмы, не совместимые с жизнью, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства. 

Следствием установлены все обстоятельства гибели рабочего с назначением экспертиз и изучением производственной документации. Расследование уголовного дела завершено. Оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Узнайте больше:  Житель Первомайского района признан виновным в реабилитации нацизма и надругательстве над флагом РФ

источник: пресс-служба СК РФ

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x