В Севастополе бывший заместитель гендиректора стройфирмы пойдёт под суд — погиб рабочий

Следственным отделом по Гагаринскому району установлено, что на заместителя генерального директора строительной фирмы были возложены обязанности по соблюдению техники безопасности, требований охраны и организации труда, трудовой и производственной дисциплины при производстве строительно-монтажных работ. Так, к выполнению штукатурных работ при возведении объекта в районе Парка Победы был допущен 46-летний рабочий. Из-за отсутствия защитного и страховочного ограждения, а также страховочного каната, мужчина упал с перекрытия высотой более семи метров, получив травмы, не совместимые с жизнью, — озвучили детали дела в пресс-службе ведомства.