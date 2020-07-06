Частота и география полетов авиакомпаний в Крым восстановилась до уровня 2019 года

Международный аэропорт «Симферополь» начал обслуживать более 200 рейсов в сутки. Это уровень 2019 года.

5 июля впервые в этом году аэропорт принял и отправил 202 авиарейса, что превышает показатели этого же дня 2019 года. Общее количество принятых и отправленных в начале июля 2020 года рейсов соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты полетов в Крым после кризиса, связанного с COVID-19, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

Маршрутная сеть полетов крымского аэропорта в начале этого июля, как и прошлым летом, достигла 56 направлений. Полеты в Крым уже выполняют 15 авиакомпаний.

В прошедшее воскресенье впервые с 2018 года аэропорт принял прямой рейс из Хабаровска, который выполнила авиакомпания «Россия» на 522-местном двухпалубном Boeing 747 по заказу туроператора «Библио-Глобус». Рейсы из столицы Хабаровского края и обратно будут выполняться раз в неделю до 6 сентября.

Также 5 июля впервые в этом году прямые рейсы в Крым из Ижевска и обратно осуществила авиакомпания «Ижавиа». Полеты между столицей Удмуртской Республики и Симферополем выполняются один раз в неделю — по воскресеньям. С 26 июля по 6 сентября частота рейсов из Ижевска вырастет до двух раз в неделю за счет запуска полетов по пятницам. С 12 по 26 сентября прямые рейсы между Удмуртией и Крымом будут выполняться один раз в неделю по субботам.

За прошлую неделю аэропорт «Симферополь» в целом обслужил 1180 регулярных рейсов, что уже соответствует показателям 2019 года. В минувшее воскресенье воздушная гавань впервые в этом сезоне приняла и отправила более 200 рейсов. Это означает, что в июле после продолжительного трудного для всей авиаотрасли периода, связанного с COVID-19, частота и география полетов в аэропорту «Симферополь» восстановилась до предкризисных значений и по некоторым показателям даже превзошла их. Рассчитываем, что этим летом маршрутная сеть аэропорта еще пополнится новыми направлениями, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.