Частота полетов между Крымом и несколькими регионами России увеличится в два раза

Частота выполнения рейсов в аэропорт «Симферополь» из Белгорода, Ижевска, Мурманска, Чебоксар, Саранска и Ухты в весенне-летний период навигации увеличится по сравнению с прошлым годом в два раза. Количество полетов вырастет за счет увеличения на этих направлениях числа перевозчиков.

В курортный сезон частота рейсов между Симферополем и Белгородом увеличится с трех до семи раз в неделю. Авиасообщение откроется с 27 мая и продлится до конца октября. Выполнять рейсы будут авиакомпании Nordwind, Smartavia и Redwings. Время в пути составит около 2 часов, — сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Симферополь».

С двух до пяти раз в неделю увеличится количество летних рейсов в Крым и обратно из Ижевска и Мурманска. Из Ижевска рейсы с 30 мая по 29 октября будут осуществлять авиакомпании «Ижавиа» и Redwings, а из заполярного Мурманска с 31 мая по 6 октября — Smartavia.

Частота полетов в Симферополь летом из Саранска и Ухты увеличится с одного до двух в неделю, а из Чебоксар — с двух до четырех. Рейсы из Чебоксар с 28 мая по 29 октября будут выполнять авиакомпании Nordwind и Smartavia, из Саранска с 1 мая по 30 сентября – Redwings, а из Ухты с 29 мая по 23 октября– «Северсталь».

Аэропорт «Симферополь» продолжает активную работу по увеличению маршрутной сети и частоты полетов в рамках весенне-летнего расписания. В прошлом году география полетов и количество выполненных рейсов превысили все существовавшие ранее исторические максимумы. В этом году совместно с нашими партнерами – авиакомпаниями – нам удалось существенно нарастить частоту полетов между Крымом и сразу несколькими регионами страны. За полтора месяца до старта полетов по весенне-летнему расписанию открыты продажи в Крым и обратно уже почти из 60 городов, что позволит упростить путешествия по стране для жителей Крыма, и улучшить доступность полуострова для гостей из других регионов России, — отмечает коммерческий директор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Сергей Дяйкин.



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