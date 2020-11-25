Частые вопросы о получении гражданства ЕС

Спрос на гражданство ЕС всегда был высоким, а вопрос «Что нужно сделать для получения паспорта ЕС?» популярным задолго до пандемии коронавируса и закрытия границ, о чем можно прочесть дискуссии клиентов, а так же отзывы юридической компании EU.RO Group: https://bigotzyv.ru/testimonial/otzyvy-klientov-o-rabote-eu-ro-group/ по вопросам миграции и гражданства Евросоюза.

Впрочем, и сейчас он стоит очень остро. Все видят, что люди, получившие 2-е гражданство в ЕС, пользуются многими преимуществами.

Перспективы для вас и семьи с получением паспорта Европейского союза

К ним относятся:

Свобода выбора любого государства ЕС для ПМЖ.

Свободное передвижение в пределах ЕС.

Доступность эффективной европейской медицины.

Возможность работы в любой стране ЕС.

Право голосовать на выборах (в т. ч. в парламент ЕС).

Право на помощь и защиту со стороны дипломатических представительств государств ЕС.

Возможность выбрать любой вуз в ЕС.

Материальная стабильность, перспектива лёгкой и безопасной организации собственного бизнеса.

Право получать пенсию, пособия и др. выплаты социального характера.

Юридические компании, которые помогают, к примеру, жителям СНГ получить второе гражданство ЕС, выбирают миграционную программу индивидуально.

Что делать для обретения гражданства ЕС?

Гражданство ЕС обретается:

Если человек родился в одном из государств ЕС.

Когда гражданин законно проживает в стране ЕС (через натурализацию).

В рамках программы инвестиционного гражданства.

Стать гражданином ЕС по рождению возможно только тогда, когда один родитель является гражданином ЕС либо оба родителя живут постоянно в стране ЕС определённый срок до рождения ребёнка (к примеру, 3 года для Португалии или Ирландии).

В каких государствах возможно второе гражданство?

Получить 2-е гражданство можно во множестве, но не во всех странах ЕС. В некоторых из них ради паспорта ЕС потребуется отказ от одного гражданства.

К примеру, Австрия запрещает двойное гражданство, хотя разрешает иметь два паспорта лицам, обладающим вторым гражданством по рождению.

Испания запрещает двойное гражданство лицам, получающим гражданство этой страны через натурализацию.

Возможна ли покупка паспорта ЕС?

Это можно сделать, участвуя в программе инвестирования, что предполагает внесение значительных сумм в национальную экономику.

Гражданство за инвестирование — государственная программа, тщательно регулируемая и представляющая собой легальный метод «покупки» второго гражданства, осуществляемой очень быстро.

В каких государствах возможна покупка паспорта ЕС?

Гражданство за инвестирование даётся всего в нескольких странах ЕС. В частности, это Мальта и Кипр. Ещё стать гражданином за инвестирование можно в Черногории (кандидат в ЕС). Планируется её вхождение в ЕС в 2025-м и тогда граждане данного государства автоматически обретут гражданство ЕС.

Возможно ли оформление гражданства ЕС одновременно для целой семьи?

Да, при условии включения всех её членов в соответствующую заявку. Паспорт ЕС обладает пожизненным временем действия для каждого члена семейства и передаётся в новые поколения.