Чего уж там, рост цен в Крыму летом неизбежен

Рост цен на некоторые товары и услуги возможен в Крыму в предстоящий высокий курортный сезон. Это признал Глава РК Сергей Аксёнов.

Понятно, что когда такой ажиотаж бывает, ожидается рост цен, возможность спекуляции с точки зрения цен на топливо, продукты, услуги санаторно-курортного комплекса. Со своей стороны органы власти всегда принимают решения, направленные на защиту интересов граждан, в первую очередь, — сказал Аксёнов в ходе расширенного заседания коллегии Федеральной антимонопольной службы.

По информации главы Республики, количество купленных авиабилетов в Крым на предстоящий сезон уже достигло отметки в 6 миллионов. И это не предел. Ранее Глава РК отмечал, что в этом году курортный сезон Крым вытянет «на пределе возможностей».

Понимаем, что перед нами стоят серьезные задачи, особенно в курортный сезон. С учётом того, что сейчас закрыто большинство направлений, Крым ожидает большое количество туристов, — подчеркнул Аксёнов.