Чехия в январе решит, выдавать или нет россиянина Александра Франчетти Украине

Пражская прокуратура в начале 2022 года определит возможность выдачи Украине задержанного в столице Чехии 12 сентября гражданина РФ Александра Франчетти, которого киевские власти обвиняют в антигосударственной деятельности, за что ему грозит восемь лет заключения. Со ссылкой на пресс-секретаря столичной прокуратуры Алеша Цимбалу об этом сообщило в четверг Чешское радио . Напомним, Франчетти – один из активистов «Русской весны» 2014 года в Севастополе.

Что касается пражской прокуратуры, где находится запрос органов юстиции Украины о выдаче гражданина РФ Александра Франчетти, то расследование по делу, как предполагается, будет завершено в начале будущего года, — сказал Цимбала.

Он особо подчеркнул, что задача прокуратуры — установить, «имеются ли законные препятствия для передачи россиянина Украине«.

Если прокуратура придет к выводу о возможности передачи Франчетти Украине, то решение об этом должен принять суд, — напомнил Цимбала.

Между тем, согласно чешскому законодательству, последнее слово в деле экстрадиции по запросу иностранного государства остается за министром юстиции. Он может самостоятельно принять решение о судьбе россиянина.

В то же время пресс-секретарь посольства РФ в Чехии Николай Брякин проинформировал ТАСС , что российское дипломатическое представительство держит ситуацию на контроле.

Посольство продолжает отслеживать ситуацию вокруг Александра Франчетти и осуществлять необходимую консульскую поддержку, — сказал Брякин.

По его словам, дипломаты находятся в постоянном контакте с родными россиянина и его адвокатами. Кроме того, сотрудники МИД РФ находятся в контакте с его сестрой, проживающей в Воронеже.

Городской суд Праги 14 сентября принял решение взять под стражу Франчетти из опасений, что он может покинуть Чехию. Задержание россиянина на основании выданного Киевом международного ордера на арест связано с его активным участием в 2014 году в событиях, приведших к воссоединению Крыма с Россией.

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