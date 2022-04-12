Севастопольца Александра Франчетти просят включить в будущие списки обмена пленных

Омбудсмен Севастополя Павел Буцай обратился к уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой, в министерство обороны и министерство иностранных дел с просьбой включить в списки на обмен задержанного в Чехии гражданина России Александра Франчетти, выдачи которого добивается Украина.

Обратилась жена Франчетти, которая попросила включить его в список обмена пленных. Мы направили по ее просьбе обращение [к российскому омбудсмену] Татьяне Николаевне Москальковой, в Министерство иностранных дел России, в министерство обороны, чтобы максимально увеличить шансы, <…> чтобы он вернулся в Севастополь, — цитирует ТАСС Павла Буцай.

Напомним, киевские власти обвиняют Франчетти в антигосударственной деятельности. Причиной, по которой они добиваются выдачи гражданина России, является якобы его деятельность на посту руководителя разведывательного подразделения «Самообороны Крыма» в Севастополе в 2014 году. Об этом говорится в ходатайстве о выдаче Франчетти, с текстом которого ознакомился ТАСС. Франчетти считает обвинения в свой адрес политически мотивированными. Он полностью отрицает вменяемую ему вину и подчеркивает, что в 2014 году работал фитнес-тренером, а также состоял в народной дружине, члены которой следили за общественным порядком в окрестностях Севастополя. На Украине россиянину грозит восемь лет заключения.

Городской суд Праги 14 сентября 2021 года принял решение взять под стражу Франчетти, задержанного 12 сентября в столичном аэропорту, из опасений, что он может покинуть Чехию. Россиянин задержали на основании выданного Киевом международного ордера на арест. Суд разрешил также выдать Франчетти Украине, однако окончательное решение об этом должен принять чешский Минюст. 14 октября официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство держит ситуацию с Франчетти на контроле. По ее словам, посольству России в Праге дали соответствующие указания, дипломаты наладили рабочее взаимодействие с представителями защиты, чешскими правоохранительными органами и дочерью Франчетти, которая находится в Чехии.

Источник: ТАСС

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!