Чем привлекает Тибет: уникальность и особенности региона

Китай представляет собой уникальное сочетание природных и рукотворных красот. Каждый район отличается особым настроением и колоритом. Это справедливо и для Тибета, который часто называют ледяным окном Поднебесной. На сегодняшний момент этот уголок страны заселен слабо. Высокогорный участок Китая отличается уникальной и многогранной культурой.

Уникальность региона

В чем же заключается особенность Тибета? Почему именно тут оригинальная аутентичная культура, которая практически совсем не похожа на традиционный китайский колорит? Секрет уникальности и особого очарования Тибета заключается в совокупности нескольких факторов:

труднодоступности,

отдаленности,

необычного климата.

Невзирая на все перечисленные выше факторы об этом уголке Поднебесной хорошо известно во всем мире. Все дело заключается в активности Далай-ламы. Кроме того, в последние десятилетия не утихает мода на буддизм, последователями которого стали многие именитые голливудские звезды. Неудивительно, что сейчас в этот удаленный район Китая стремятся попасть многие люди из самых разных уголков мира.

Правила посещения

Колоритный тибет это уникальная возможность обрести гармонию, познать себя и суть вещей, стать более осознанным и просветленным. Но, решив отправиться в этот красочный и умиротворенный уголок Поднебесной, придется придерживаться нескольких правил. Все дело заключается в том, что данный высокогорный район представляет собой единственную особую административную единицу страны. По этой причине потребуется получить отдельное разрешение для посещения данной области.

Самостоятельно сюда попасть не представляется возможным. Для начала нужно купить туристический тур. Но такой подход еще не открывает всех возможностей. Путевка привязывает туриста к определенным объектам. Следование туру подразумевает ограниченные сроки пребывания. Соответственно, в целом перемещение по Тибету нельзя назвать свободным. Это обусловлено и тем, что китайские власти ответственно подходят к безопасности гостей страны.

Главная достопримечательность

Одной из ключевых достопримечательностей Тибета выступает Потала. Это бывший дворец Далай-ламы. Достопримечательность расположена на горной вершине Мобури и ее склонах. Это западная часть старого города Лхасы. Сам дворец обыгран в красных и белых тонах, которые торжественно разбавлены золотыми красками. При этом Потала гармонично вписывается в красивые горные виды. Во дворце 1000 комнат, которые расположены на 13 этажах. На территории Поталы несколько статуй Будды. Стены дворца декорированы росписями и изысканными старинными предметами.

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