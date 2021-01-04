Чем заняться с собакой на новогодних каникулах? Кинологи знают

Впереди нас ждут долгие новогодние праздники, и когда семейные застолья закончатся, перед многими встанет вопрос, чем заняться во время праздничных дней. Для владельцев собак есть отличная возможность совместить занятия с любимым питомцем на свежем воздухе и укрепление иммунитета. Российская кинологическая федерация рассказывает, чем можно заняться с собакой на каникулах.

Все с нетерпением ждут новогодние праздники, когда появится возможность провести больше времени с семьей, в это время можно также освоить новый вид спорта с питомцем. Занятия с собакой – это не только возможность прекрасно провести время с любимцем и лучше узнать своего четвероногого друга, но и возможность укрепить свой иммунитет, что сейчас очень актуально, – прокомментировал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Каникросс

Если вы давно мечтали начать бегать по зимнему лесу или парку, то сейчас самое время начать. Каникросс – это бег с питомцем. Вам вместе любимцем предстоит быть единой командой. Собака пристегивается к хозяину при помощи шлейки с ошейником и пояса, который крепится на бедрах. Главная задача питомца не просто бежать рядом, а тянуть хозяина: именно он задает темп и подтягивает бегуна. Лучше всего проводить такие тренировки в лесу.

Скиджоринг

Этот вид гонок приглянется любителям лыж. Самое важное для человека – это умение отлично стоять на лыжах, а от собаки требуется знание команд «Стой», «Вперед», «Направо», «Налево» и желание бежать и тянуть за собой груз. Поэтому для начала нужно разучить эти команды. Из снаряжения потребуется пояс для человека, который носят на талии; потяг, который будет соединять лыжника и собаку; специальная упряжь-шлейка для собаки и беговые лыжи.

Гонки на собачьих упряжках

Если вы хотите всерьез заняться этим видом спорта, необходимо приобрести специальное снаряжение для собаки. Такая экипировка обязательна, поскольку обеспечивает комфорт и безопасность собаки во время состязаний и тренировок. Собаки, как правило, работают в команде и должны четко и слажено выполнять все команды, быть выносливыми и послушными. Для того, чтобы понять подходит ли вам этот спорт, можете связаться с профессиональными сообществами в вашем городе, приехать к ним на тренировку, задать интересующие вопросы. Самостоятельно тренировать собаку для гонок тяжело, поэтому лучше всего

обратиться за помощью к профессионалам. Одной из часто встречающейся разновидностью гонок на собачьих упряжках является пулка. В гонке участвуют от одной до четырех собак, которые везут небольшие сани, соединенные со спортсменом.

Важно, чтобы питомец любил тянуть груз, чаще всего этим занимаются с ездовыми собаками, такими как хаски, маламут, самоедская собака, лайки. В состязаниях совместно с питомцем могут участвовать даже дети. Главным снаряжением считается пулка (небольшие сани). Она стоит на лыжах, которые должны очень хорошо скользить, поскольку от качества скольжения зависит быстрота движения.

Для тех, кто не собирается заниматься гонками профессионально, есть вариант попроще. Любимые санки, крепкий канат и удобная шлейка. Лучше всего не нагружать неподготовленную собаку и посадить в санки ребенка, пусть питомец попробует их за собой потянуть, при этом внимательно следите за состоянием собаки.

Чем заняться с собакой дома?

Ноузворк – вид деятельности собаки по выявлению определенных запахов. Занятие, которое отлично подойдёт для любителей интеллектуальных игр. Смысл заключается в поиске целевого запаха. Для этого не требуется длительного предварительного обучения, заниматься ноузворком может любая собака, независимо от породы и состояния здоровья. Тренировки можно начать с поиска заранее спрятанного лакомства или любимой игрушки. Каждый раз, когда собака будет их находить, необходимо её поощрять. Затем можно усложнить задание и предложить собаке найти, например, запах гвоздики или корицы (предварительно познакомив питомца с этими запахами). Если хотите, чтобы питомец отличался умом и сообразительностью, поиграйте с ним в собачьи шахматы. Собака перемещает конусы и пластинки по шахматной доске, чтобы в конечном итоге отыскать спрятанное под ними лакомство. Эта игра отлично подойдет для тех, кто хочет обучить собаку логике и последовательности, а также интересно провести время вместе с животным.

Помимо предложенных видов активного отдыха, вы всегда можете просто насладиться прогулкой со своей любимой собакой: поиграйте в мяч или в дог-фрисби, разучите команды на дрессировочной площадке или просто поваляйтесь в сугробе вместе с питомцем. Не важно, какой вид активности вы выберете, главное, что любые совместные занятия с питомцем доставят вам и собаке большую радость и помогут вам сохранить хорошую физическую форму после праздничных застолий.