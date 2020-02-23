Чем завершает зиму 2020 года севастопольский «Доброволец»

Вот и осталась до конца зимы всего одна неделя. В эти февральские дни Севастопольское Общественное Движение «Доброволец» готовится к рестарту проекта «Социальная парикмахерская». Уже со 2 марта жителей Балаклавы и Балаклавского района: пожилых людей, социально незащищенных, малоимущих — примет социальная парикмахерская «Добровольца». Ее адрес: ул.Новикова, 6.

К проекту подключены несколько предпринимателей! Смысл проекта — участники Общественного Движения получают услуги парикмахера — бесплатно! Основная нагрузка на предпринимателя содержащего парикмахерскую и осуществляющего услуги за символическую плату. Но на объеме клиентов, все равно выходит сумма. Здесь подключаются наши имущие участники. В складчину не накладно и все абсолютно довольны! Имена участников будут названы во время открытия, — рассказал «механику» проекта лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Дмитрий, напомним, еще и депутат Балаклавского МО. В эти дни у него, как и его товарища, коллеги Виталия Аржевикина немало работы. Нужно отработать все «проблемные вопросы» по февральским приемам граждан. Как сообщает пресс-служба ОД «Доброволец», в настоящее время депутаты плотно занимаются вопросами жителей дома 24 по ул. Молодогвардейцев.

10 дней назад жители пригласили депутатов на встречу. Во время последнего приёма граждан депутаты и актив дома проработали все имеющиеся письменные документы, касающиеся проблем дома, реестр проблемных вопросов был передан в Управляющую компанию района.

22 февраля состоялось общее собрание жильцов, инициированное активом дома и депутатами, на котором присутствовали представители УК Балаклавского района. Вся информация, а именно: сроки ремонта придомовой территории, возможность и алгоритм замены внутридомовых коммуникаций, разработка пошаговой схемы устранения дефектов фундамента в области цоколя и прочее, была донесена до жителей дома. Дальнейшие действия зафиксированы протоколом общего собрания собственников жилья. Именно такой алгоритм работы — взаимодействия жителей, депутатов, коммунальщиков позволяют сделать депутатскую деятельность очень эффективной. В очередной раз хочется отметить оперативную работу Управляющей Компании Балаклавы (руководитель – Сергей Глебов). От этого конструктива в выигрыше балаклавцы, — сообщает пресс-служба ОД «Доброволец».

Фото: пресс-служба ОД «Доброволец».